İsveç hükümeti hassas veriler nedeniyle çalışanlarının ChatGPT ve Claude kullanımını yasakladı
İsveç hükümeti, hassas verilerin korunmasına yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle ChatGPT ve Claude modellerinin hükümet çalışanlarının iş bilgisayarlarında kullanımını yasakladı. 2026'nın başında yapılan araştırmada, yapay zeka platformlarının kamu görevlerinde kullanımına ilişkin sorunlar tespit edilmesinin ardından yeni kısıtlamalar devreye alındı.
İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, kamu çalışanlarının iş süreçlerinde yapay zekadan yararlanmasının daha sıkı kontroller altında gerçekleştirileceği bildirildi. Uygulamanın bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.
HÜKÜMET BİLGİSAYARLARINDA CHATGPT VE CLAUDE DÖNEMİ SONA ERDİ
Karar kapsamında, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ile ABD merkezli Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'un sürümleri hükümet çalışanlarının iş bilgisayarlarında kullanılamayacak.
Kısıtlamanın temel gerekçesi, hassas verilerin işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri olarak açıklandı. Hükümet çalışanlarının yapay zeka araçlarından yararlanması tamamen kontrolsüz biçimde sürdürülmeyecek; kullanım daha sıkı denetimlere tabi olacak.
2026'nın başında gerçekleştirilen araştırmada da yapay zeka platformlarının kamu görevlerinin yerine getirilmesinde kullanımının sorunlara yol açabileceği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi.
VERGİ VE BAKIM KURUMLARINDA DA KISITLAMALAR
İsveç medyasında yer alan haberlere göre, yapay zeka kullanımına yönelik kısıtlamalar hükümetle sınırlı kalmadı. İsveç Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulunda da ChatGPT ve Claude kullanımına ilişkin önlemler alındı.
Kamu kurumlarında yapay zeka kullanımının hangi koşullarda mümkün olacağı ve hassas bilgilerin nasıl korunacağı, uygulanan güvenlik kontrollerinin önemli başlıkları arasında yer alıyor.
İsveç'in aldığı karar, kamu hizmetlerinde yapay zekadan yararlanılırken veri güvenliği ve denetim konularının ön plana çıktığını gösteriyor.