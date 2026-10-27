İsveç hükümeti, hassas verilerin korunmasına yönelik güvenlik endişeleri nedeniyle ChatGPT ve Claude modellerinin hükümet çalışanlarının iş bilgisayarlarında kullanımını yasakladı. 2026'nın başında yapılan araştırmada, yapay zeka platformlarının kamu görevlerinde kullanımına ilişkin sorunlar tespit edilmesinin ardından yeni kısıtlamalar devreye alındı.

İsveç hükümetinden yapılan açıklamada, kamu çalışanlarının iş süreçlerinde yapay zekadan yararlanmasının daha sıkı kontroller altında gerçekleştirileceği bildirildi. Uygulamanın bu hafta itibarıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) HÜKÜMET BİLGİSAYARLARINDA CHATGPT VE CLAUDE DÖNEMİ SONA ERDİ Karar kapsamında, OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT ile ABD merkezli Anthropic'in yapay zeka modeli Claude'un sürümleri hükümet çalışanlarının iş bilgisayarlarında kullanılamayacak. Kısıtlamanın temel gerekçesi, hassas verilerin işlenmesi sırasında ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri olarak açıklandı. Hükümet çalışanlarının yapay zeka araçlarından yararlanması tamamen kontrolsüz biçimde sürdürülmeyecek; kullanım daha sıkı denetimlere tabi olacak.

(Foto: ahaber.com.tr Arşivi) 2026'nın başında gerçekleştirilen araştırmada da yapay zeka platformlarının kamu görevlerinin yerine getirilmesinde kullanımının sorunlara yol açabileceği sonucuna ulaşıldığı kaydedildi. VERGİ VE BAKIM KURUMLARINDA DA KISITLAMALAR İsveç medyasında yer alan haberlere göre, yapay zeka kullanımına yönelik kısıtlamalar hükümetle sınırlı kalmadı. İsveç Vergi Dairesi ve Ulusal Bakım Kurulunda da ChatGPT ve Claude kullanımına ilişkin önlemler alındı.