CANLI İsrail'de sandık kapandı, oy verme işlemi sona erdi! İşte ilk sonuçlar...
Gazze'deki soykırım, Lübnan ve Suriye'nin güneyindeki işgal ve İran'la yaşanan savaşın ardından İsrail'de gözler genel seçimlere çevrildi. 7,3 milyon seçmenin oy kullandığı seçimlerde, ilk sonuçlara göre Eisenkot bloku 52 sandalyeyle öne geçerken Netanyahu bloku 50 sandalyede kaldı. Sandık çıkış anketlerine göre, iki blok da hükümet kurmak için gereken çoğunluğa ulaşamadı.
İsrail'de katil Netanyahu liderliğindeki hükümetin dört yıllık görev süresinin ardından seçmenler, yapılacak genel seçimlerde sandık başına gidiyor. Ülkede 1988'den bu yana ilk kez genel seçimler zamanında gerçekleştirilecek.
Oy verme işlemi yerel saatle 07.00'de başladı, saat 22.00'de (TSİ 23.00) sona erecek. Ancak sandıklar kapansa bile yoğunluk halinde seçim merkezlerinde bekleyen her seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak.
İŞTE 27 EKİM 2026 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN İSRAİL GENEL SEÇİMLERİNDEN ANBEAN YAŞANANLAR
CANLI ANLATIM
İKİ BLOK DA HÜKÜMET KURACAK SAYIYA ULAŞAMADI
İsrail'de dört yıl aradan sonra yapılan genel seçimin ardından sandık çıkış anketlerine göre, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu koalisyonunu geride bırakırken, hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadı.
Yerel saatle sabah 07.00'de başlayan oy kullanma işleminin saat 22.00'de sona ermesinin ardından sandık çıkış anketleri yayımlandı.
İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot öncülüğündeki muhalif blok 53 sandalyeye ulaşarak, 50 milletvekili çıkaran mevcut Başbakan Netanyahu liderliğindeki aşırı sağcı iktidar bloğunu geride bıraktı.
Seçim yarışını önde tamamlamasına karşın muhalefet bloğu 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde koalisyon kurabilmek için yeterli 61 milletvekiline ulaşamadı.
İsrail vatandaşı Filistinlilerin yoğun katılım gösterdiği seçimlerde, onları temsil eden iki Arap listesi Meclis'e toplam 17 milletvekili gönderdi.
Sandık çıkış anketlerine göre, mevcut Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi seçim yarışını 25 milletvekiliyle birinci tamamladı. Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi ise 21 sandalyede kalarak ikinci parti oldu.
Muhalefet bloğunda yer alan eski İsrail başbakanları Naftali Bennett ve Yair Lapid'in Birlikte Listesi 14, eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın İsrail Evimiz Partisi 8, Yair Golan liderliğindeki Demokratlar Partisi ise 10 milletvekiliyle Meclis'te temsil edilmeye hak kazandı.
Mevcut iktidar bloğunda yer alan Ultra-Ortodoks Yahudilerin (Haredi) Şas Partisi ve Birleşik Tevrat Yahudiliği 6'şar sandalyeyle seçim yarışını tamamladı.
Yine Netanyahu'nun müttefikleri aşırı sağcı bakanlar Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi 7, Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.
İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadash, Taal ve Balad partilerinin oluşturduğu Ortak Liste 10 milletvekili çıkarırken, Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi (Birleşik Liste) ise Meclis'te 7 milletvekiliyle temsil edilecek.
Kesin sonuçların yapılacak itirazların ardından en geç 8 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
OY VERME İŞLEMİ SONA ERDİ
İsrail'de bugün yapılan seçimlerde oy kullanma işleminin sona erdiği belirtildi.
İsrail'de bugün gerçekleştirilen seçimlerde oy kullanma işlemi sona ererken, alınan ilk sonuçlara göre siyasi dengelerin değişebileceğine işaret etti. Açıklanan sandalye dağılımına göre Eisenkot bloku 52 sandalyeyle öne geçerken, Netanyahu bloku 50 sandalyede kaldı. Arap partileri ise 18 sandalye kazandı.
KATILIM ORANI YÜZDE 66'YI AŞTI
İsrail'de yapılan ve yüksek katılımlı geçen genel seçimlerde, sandıkların kapanmasına 4 saat kala oy kullananların oranı yüzde 66,7'ye ulaştı.
İsrail Merkez Seçim Komitesine göre, saat 18.00 itibarıyla saatlik katılım oranlarının hesaplanmaya başlandığı 1973'ten bu yana en yüksek katılım oranı kaydedildi.
Saat 18.00 itibarıyla 7,3 milyon seçmenden 4,8 milyonunun oy kullandığı belirtildi.
Katılım oranının 2022'de yapılan bir önceki seçimden bu yana aynı saatte kayda geçirilen katılım oranından yüzde 9 daha fazla olduğu vurgulandı.
Merkez Seçim Komitesi Başkan Vekili Dean Livne, "Bir önceki seçimde saat 22.00'deki seçmen sayısını şimdiden aştık ve oy verme saatlerinin uzatılmasını görüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi, genel seçimlerde yerel saatle 22.00'ye kadar sürecek oy verme süresinin uzatılması için başvuruda bulunmuştu.
İsrail'de seçmenler dört yıllığına görev yapacak milletvekillerini seçmek için bugün sandık başına gidiyor; seçimlerin ardından hükümeti kuracak siyasi tablo şekillenecek. Yerel saatle 07.00'de (TSİ 08.00) başlayan oy verme işlemi saat 22.00'ye (TSİ 23.00) kadar sürecek.