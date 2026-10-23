Davacıları temsil eden hukuk firması MinterEllison tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta ve bağlantılı kuruluşlarına karşı açılan dava Avustralya Federal Mahkemesine sunuldu.

Dava, 18 yaşından küçükken Facebook ve Instagram kullanan ve bu platformlardaki zararlı içeriklere maruz kalan veya sosyal medya bağımlılığı geliştirdiği iddia edilen mevcut ve eski kullanıcılar adına tazminat talebi içeriyor.