-°C
CANLI YAYIN

Avustralya’da Meta’ya, Facebook ve Instagram’ın çocuklara zarar verdiği iddiasıyla toplu dava açıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Avustralya’da Meta’ya, Facebook ve Instagram’ın çocuklara zarar verdiği iddiasıyla toplu dava açıldı

Avustralya'da, Facebook ve Instagram'ın bağımlılığa yol açan tasarımları ve zararlı içerikleri nedeniyle çocukların zarar gördüğü iddiasıyla Meta'ya karşı toplu dava açıldı.

Davacıları temsil eden hukuk firması MinterEllison tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta ve bağlantılı kuruluşlarına karşı açılan dava Avustralya Federal Mahkemesine sunuldu.

Dava, 18 yaşından küçükken Facebook ve Instagram kullanan ve bu platformlardaki zararlı içeriklere maruz kalan veya sosyal medya bağımlılığı geliştirdiği iddia edilen mevcut ve eski kullanıcılar adına tazminat talebi içeriyor.

Meta, çocuklara zarar verdiği iddiaları nedeniyle Avustralya’da mahkemeye verildi. (Foto: ahaber.com.tr)Meta, çocuklara zarar verdiği iddiaları nedeniyle Avustralya’da mahkemeye verildi. (Foto: ahaber.com.tr)

"ÇOCUKLARIN KORUNMASI KAMU YARARI AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Davanın finansmanını üstlenen Litigation Lending Services şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Shaun Bonett, çocukların zarar görmekten korunmasının kamu yararı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Facebook ve Instagram’ın çocuklar üzerindeki etkileri yargıya taşındı. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)Facebook ve Instagram’ın çocuklar üzerindeki etkileri yargıya taşındı. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Bonett, dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından bazılarının tasarımı ve işleyişine ilişkin iddiaların mahkemede incelenmesi gerektiğini ifade etti. Davanın, Meta'nın çocuklara yaygın zarar verdiği öne sürülen uygulamalarından sorumlu tutulması yönünde önemli bir adım olduğunu kaydetti.

"META, ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSKLERİ BİLİYORDU" İDDİASI

MinterEllison ortaklarından David Taylor, davada Meta'nın çocuklar üzerindeki olası zararlar konusunda bilgi sahibi olduğu ve kullanıcıların platformlarda daha fazla zaman geçirmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış özellikler kullandığı yönündeki iddiaların da yer aldığını aktardı.

Sosyal medya bağımlılığı iddiaları Meta’ya karşı açılan davanın merkezinde yer aldı. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)Sosyal medya bağımlılığı iddiaları Meta’ya karşı açılan davanın merkezinde yer aldı. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Mahkemeye taşınan iddiaların, sosyal medya platformlarının tasarımının çocuklar üzerindeki etkilerine ve şirketlerin bu konudaki sorumluluğuna odaklanması bekleniyor.

AVUSTRALYA'DA 16 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA KISITLAMASI

Avustralya'da 16 yaşından küçüklerin sosyal medya platformlarına erişimine yönelik yasal düzenleme, 10 Aralık 2025'te yürürlüğe girmişti.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok ve YouTube'un da aralarında bulunduğu 10 platform yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama getirildi. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)Avustralya’da 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına kısıtlama getirildi. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Şirketlerin 16 yaşından küçük çocuklara ait hesapların kaldırılması için makul adımlar atmaması halinde 49,5 milyon Avustralya dolarına kadar para cezasıyla karşılaşması öngörülüyor.

META'YA ABD'DE DE MİLYAR DOLARLIK CEZA

Meta, çocukların korunması ve sosyal medya platformlarının sorumluluğuna ilişkin tartışmaların yanı sıra ABD'de de ağır yaptırımlarla karşı karşıya kaldı.

Meta’nın çocukları zararlı içeriklerden koruma sorumluluğu tartışma konusu oldu. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)Meta’nın çocukları zararlı içeriklerden koruma sorumluluğu tartışma konusu oldu. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

New Mexico eyaletinde bir mahkeme, kullanıcıları gizlilik ve içerik denetimi politikaları konusunda yanılttığı gerekçesiyle Meta'nın eyalete 25 milyar dolar ceza ödemesine hükmetmişti.

ABD’de Meta’ya gizlilik ve içerik denetimi politikaları nedeniyle milyarlarca dolarlık ceza verildi. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)ABD’de Meta’ya gizlilik ve içerik denetimi politikaları nedeniyle milyarlarca dolarlık ceza verildi. (Foto: ahaber.com.tr Arşivi)

Avustralya'daki yeni dava da sosyal medya şirketlerinin kullanıcı güvenliği, çocukların korunması ve platform tasarımlarının olası etkileri konusundaki hukuki sorumluluklarını yeniden gündeme taşıdı.

MEB Metaya dava açmaya hazırlanıyorMEB Metaya dava açmaya hazırlanıyor MEB META'YA DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR
Metaya 25 milyar dolarlık ceza!Metaya 25 milyar dolarlık ceza! META'YA 25 MİLYAR DOLARLIK CEZA!
İlan denetiminde platformlara büyük ceza!İlan denetiminde platformlara büyük ceza! İLAN DENETİMİNDE PLATFORMLARA BÜYÜK CEZA!

#Avustralya #Instagram
Putin’den Ukrayna mesajı: Rus lider, geçici ateşkes yerine kalıcı barış anlaşmasına hazır olduklarını açıkladı
Sonraki Haber
Putin’den Ukrayna mesajı: Rus lider, geçici ateşkes yerine kalıcı barış anlaşmasına hazır olduklarını açıkladı
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın