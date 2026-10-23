Avustralya’da Meta’ya, Facebook ve Instagram’ın çocuklara zarar verdiği iddiasıyla toplu dava açıldı
Avustralya'da, Facebook ve Instagram'ın bağımlılığa yol açan tasarımları ve zararlı içerikleri nedeniyle çocukların zarar gördüğü iddiasıyla Meta'ya karşı toplu dava açıldı.
Davacıları temsil eden hukuk firması MinterEllison tarafından yapılan açıklamaya göre, Meta ve bağlantılı kuruluşlarına karşı açılan dava Avustralya Federal Mahkemesine sunuldu.
Dava, 18 yaşından küçükken Facebook ve Instagram kullanan ve bu platformlardaki zararlı içeriklere maruz kalan veya sosyal medya bağımlılığı geliştirdiği iddia edilen mevcut ve eski kullanıcılar adına tazminat talebi içeriyor.
"ÇOCUKLARIN KORUNMASI KAMU YARARI AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Davanın finansmanını üstlenen Litigation Lending Services şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Shaun Bonett, çocukların zarar görmekten korunmasının kamu yararı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.
Bonett, dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından bazılarının tasarımı ve işleyişine ilişkin iddiaların mahkemede incelenmesi gerektiğini ifade etti. Davanın, Meta'nın çocuklara yaygın zarar verdiği öne sürülen uygulamalarından sorumlu tutulması yönünde önemli bir adım olduğunu kaydetti.
"META, ÇOCUKLARA YÖNELİK RİSKLERİ BİLİYORDU" İDDİASI
MinterEllison ortaklarından David Taylor, davada Meta'nın çocuklar üzerindeki olası zararlar konusunda bilgi sahibi olduğu ve kullanıcıların platformlarda daha fazla zaman geçirmesini teşvik etmek üzere tasarlanmış özellikler kullandığı yönündeki iddiaların da yer aldığını aktardı.