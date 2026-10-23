Küresel barış ve arabuluculuk çabalarının merkezi haline gelen İstanbul, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın ev sahipliğinde düzenlenen 9. İstanbul Arabuluculuk Konferansı’na kapılarını açtı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in video mesajlarıyla başlayan kritik zirvenin tüm detaylarını A Haber muhabiri Erşan Karaca canlı yayında aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da 9'uncusu düzenlenen İstanbul Arabuluculuk Konferansı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Fidan, konuşmasında uluslararası sisteme duyulan güvenin azalmasına, Gazze ve Batı Şeria'daki gelişmelere, Libya'da kalıcı çözüm arayışlarına ve arabuluculuk süreçlerinde güvenin önemine değindi.

"ULUSLARARASI SİSTEME GÜVEN AZALIYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, uluslararası sistemin işleyişine ve mevcut krizlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze ve Batı Şeria'da yaşananların uluslararası sisteme duyulan güvenin azalmasını ortaya koyduğunu belirten Fidan, mevcut sorunların çözümünde etkili diplomatik girişimlerin önemine işaret etti.

LİBYA'DA KALICI ÇÖZÜM İÇİN KAPSAYICI SÜREÇ

Libya'daki gelişmelere de değinen Fidan, ülkede kalıcı bir çözüme yaklaşıldığını ifade etti. Türkiye'nin Libya'da tüm tarafları kapsayan bir süreç başlattığını belirten Fidan, kapsayıcı bir yaklaşımın siyasi çözüm arayışları açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

"ARABULUCULUKTA GÜVEN ŞART"

Arabuluculuk faaliyetlerinin başarıya ulaşmasında güven unsurunun belirleyici olduğunu vurgulayan Fidan, taraflar arasında sonuç odaklı diyalog geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Fidan'ın açıklamalarında, uluslararası krizlerin çözümünde güvenin yeniden tesis edilmesi, kapsayıcı diplomatik süreçlerin yürütülmesi ve somut sonuçlar üreten diyalog mekanizmalarının geliştirilmesi öne çıktı.

A HABER MUHABİRİ AYRINTILARI AKTARDI

Konferans alanından canlı yayında son gelişmeleri bildiren A Haber muhabiri Erşan Karaca, "Bugün Arabuluculuk Konferansı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve önümüzdeki dakikalarda artık başlamış olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in video mesajlarının gösterimi ile başlayacak konferansın açılış konuşmasını Dışişleri Bakanı Hakan Fidan gerçekleştirecek." ifadelerini kullandı.

Zirvenin kapsamı ve katılımcı profili hakkında bilgi veren Karaca, "'Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler: Değişen Dünyada Arabuluculuk' temasıyla düzenlenecek konferans; bakan düzeyinde katılımcıların yanı sıra Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Körfez İşbirliği Konseyi dahil uluslararası teşkilatların genel sekreterleri ve kıdemli temsilcileri ile farklı coğrafyalardan arabuluculuk ve çatışma çözümü alanında önde gelen 200'e yakın üst düzeyli yetkili, uzman, diplomat, akademisyen ve düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getirecek." sözleriyle dev organizasyonun önemini vurguladı.

KRİTİK OTURUMLAR VE TÜRKİYE'NİN BARIŞ VİZYONU

Konferans kapsamında ele alınacak başlıklara değinen Erşan Karaca, "Konferans kapsamında; 'Değişen Dünyada Arabuluculuk: Diplomasiye Yeniden Alan Açmak', 'Barış İçin Ortaklıklar ve Yeni Perspektifler', 'Çatışmaların Önlenmesinde Sürdürülebilir Barış' başlıklı oturumlar gerçekleştirilecek." dedi.

Türkiye'nin geniş bir coğrafyadaki arabuluculuk misyonunun masada olacağını belirten Karaca, "Türkiye'nin Karadeniz, Güney Kafkasya, Orta Doğu, Afrika Boynuzu ve Balkanlar dahil olmak üzere geniş bir coğrafyada ihtilafların barışçıl yollardan çözümü, gerilimin tırmanmasının önlenmesi ve diyaloğun kolaylaştırılması için elverişli koşulların oluşturulmasına yönelik çabalarına konferans içerisinde değinilmesi bekleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN NET MESAJLAR: İSTİKRAR DIŞARIDAN DAYATILAMAZ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen kulis bilgilerini de aktaran Karaca, Bakan Fidan'ın konuşmasında vereceği mesajlara dikkat çekerek, "Bakan Fidan'ın konferansta yapacağı açılış konuşması hitaplarının; karmaşıklaşan niteliği ve çatışmaların değişen dinamikleri karşısında uluslararası toplumda diplomasiyle alan açılması ve arabuluculuk mekanizmalarından etkin biçimde yararlanılmasının her zamankinden daha büyük önem taşıdığına işaret etmesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.

Karaca, konuşmanın bölgesel sahiplenme boyutunu ise, "Bakan Fidan'ın ayrıca istikrarın dışarıdan dayatılamayacağını ve sürdürülebilir çözümlerin bölgesel dinamikler gözetilerek geliştirilmesi gerektiğini belirtmesi ve bu çerçevede bölgesel sahiplenme ilkesinin Türkiye'nin ihtilafların çözümüne yönelik yaklaşımlarının asli unsurlarından birini oluşturduğunu kaydetmesi öngörülüyor." sözleriyle aktardı.