Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerde mevzuata aykırı paylaşım yapan 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bu kapsamda bugüne kadar yaptırım uygulanan işletme sayısı 152'ye, toplam ceza tutarı ise 15,2 milyon liraya ulaştı.

İLANLARDA KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU

Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dahil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması gerekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması zorunlu. Kullanılan görsellerin ve açıklamaların da doğrulanmış ilana konu taşınmaza veya taşıta ait olması gerekiyor.

Bakanlığın incelemelerinde Instagram, Facebook ve TikTok'ta mevzuata aykırı ilan paylaştığı belirlenen 70 emlak ve oto galeri işletmesine yaptırım uygulandı.