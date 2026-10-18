İlan denetimleri platformlara uzandı! Meta’ya 20 milyon, TikTok’a 4 milyon lira ceza
Ticaret Bakanlığı, sosyal medyadaki taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerde 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’ne entegrasyon ile kimlik ve yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmeyen Meta’ya 20 milyon, TikTok’a ise 4 milyon lira ceza verildi.
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarına yönelik denetimlerde mevzuata aykırı paylaşım yapan 70 emlak ve oto galeri işletmesine toplam 7 milyon lira idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bu kapsamda bugüne kadar yaptırım uygulanan işletme sayısı 152'ye, toplam ceza tutarı ise 15,2 milyon liraya ulaştı.
Bakanlığın 18 Ekim 2026 tarihli açıklamasında, sahte ilanların, ilan kirliliğinin ve tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamındaki denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.
İLANLARDA KİMLİK VE YETKİ DOĞRULAMASI ZORUNLU
Instagram, Facebook, WhatsApp ve TikTok dahil olmak üzere elektronik ortamda yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında kimlik ve yetki doğrulaması yapılması gerekiyor.
Sosyal medya paylaşımlarında fotoğraf, video ve açıklamalara yer verilebilmesi için EİDS üzerinden doğrulanmış ilan bağlantısının paylaşılması zorunlu. Kullanılan görsellerin ve açıklamaların da doğrulanmış ilana konu taşınmaza veya taşıta ait olması gerekiyor.
Bakanlığın incelemelerinde Instagram, Facebook ve TikTok'ta mevzuata aykırı ilan paylaştığı belirlenen 70 emlak ve oto galeri işletmesine yaptırım uygulandı.
META'YA 20 MİLYON, TİKTOK'A 4 MİLYON LİRA CEZA
Denetimler kapsamında sosyal medya platformlarına da idari para cezası verildi. EİDS'ye entegre olmadığı ve kimlik ile yetki doğrulama yükümlülüklerini yerine getirmediği belirlenen Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine 20 milyon lira ceza uygulandı.
Aynı yükümlülükleri yerine getirmeyen TikTok İstanbul Dijital Medya ve Reklam Limited Şirketine ise 4 milyon lira idari para cezası verildi.
Meta Platforms İstanbul Bilişim Hizmetleri Limited Şirketine bu kapsamda uygulanan toplam idari para cezası tutarı 36,2 milyon liraya ulaştı.
PAYLAŞIMLARDA FİYAT BİLGİSİ DE YER ALMALI
Bakanlık, sosyal medya platformlarında yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarında fiyat bilgisine yer verilmemesinin tüketici mağduriyetlerine yol açabildiğine dikkat çekti. Bu nedenle ilan paylaşımlarında taşınmazın veya taşıtın fiyat bilgisinin de bulunması gerektiğini vurguladı.
Ticaret Bakanlığı; tüketicilerin korunması, sahte ilanların ve ilan kirliliğinin önlenmesi, elektronik ticaret ortamında şeffaflığın sağlanması amacıyla sosyal medyada yayımlanan taşınmaz ve taşıt ilanlarını takip etmeyi sürdüreceğini açıkladı.