Milli Eğitim Bakanlığı Meta'ya dava açmaya hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, MEB'in Meta'ya dava açmaya hazırlandığı söyledi. Şirketlerin çocukların erişebileceği içerikleri yeniden değerlendirmesi gerektiğini belirten Bakan Tekin, "Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, çocukların pedagojik ve akademik gelişimini olumsuz etkileyen içeriklere karşı Facebook'un çatı şirketi Meta'ya dava açmaya hazırlandıklarını duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tekin'in açıklamalarını ve sıcak gelişmenin ayrıntılarını A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.



Bakan Tekin, "Biz de dava açma hazırlığı içerisindeyiz şu anda. Biz de açmayı düşünüyoruz. Çocuklarımızın bu ortamda pedagojik anlamda yaşlarıyla uyumlu olmayan içeriklere karşı karşıya kalmalarının, çocuklarımızın akademik gelişimleri ve kişisel gelişimlerini olumsuz etkilediği gerekçesiyle diğer ülkelerde Amerika'da ve Avrupa Birliği'nde açıldığı gibi biz de Bakanlık olarak böyle bir süreci başlatacağız" ifadelerini kullandı.



"KARARLI TUTUMUMUZU GÖSTERECEĞİZ"



Bakan Tekin'in sürecin ana muhataplarına da dikkat çektiğini belirten A Haber muhabiri Kübra Bal, Bakan Tekin'in, "Türkiye'de bu süreci yöneten ana bakanlık Milli Eğitim Bakanlığı değil. Yani bununla ilgili Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı oralarda yürütülen çalışmalar var. Onların yetki ve görevleri var ama biz bu konudaki kararlı tutumumuzu göstermek için böyle bir sürecin içerisine gireceğiz" değerlendirmesinde bulunduğunu kaydetti.



İÇERİKLER İÇİN AÇIK ÇAĞRI



Sosyal medya platformlarının içerik politikalarına değinen Bakan Tekin, "Ya içeriklerinizi bu çocukların erişemeyeceği şekle sokun ya da çocukların zarar görmeyeceği şekilde onaylayın. Yani bu şekilde değiştirecekler içerikleri. Şimdi de bu sosyal medyanın da etkisi var" ifadelerini kullandı.