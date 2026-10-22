Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta, kullanıcı verilerinin korunması konusunda ABD'de ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. New Mexico'da görülen davada mahkeme, Facebook'un kullanıcıların kişisel bilgilerinin nasıl toplandığı, korunduğu ve üçüncü taraflarla paylaşıldığı konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle şirkete 25 milyar dolar ceza verilmesine hükmetti.

Reuters ve Associated Press'in haberlerine göre 21 Ekim'de açıklanan karar, teknoloji devlerine karşı ABD'de verilen en dikkat çekici mali yaptırımlardan biri oldu. Karar, milyonlarca kullanıcının verilerinin siyasi amaçlarla kullanılmasına ilişkin Cambridge Analytica skandalının ardından başlayan hukuki hesaplaşmanın yeni aşamasını oluşturdu.