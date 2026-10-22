Meta'ya 25 milyar dolarlık şok! Milyonlarca kullanıcının verileri için tarihi hesaplaşma
Facebook'un kullanıcı gizliliği konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığına hükmeden ABD mahkemesi, Meta'ya 25 milyar dolar ceza ödenmesine karar verdi. Cambridge Analytica skandalıyla bağlantılı davada 43,8 milyondan fazla ihlal tespit edildi. Yargıç, başlangıçta 219,5 milyar doları aşan ceza hesabını düşürürken teknoloji devinin yıllara yayılan uygulamalarına dikkat çekti. Meta ise kararı temyize götürmeye hazırlanıyor.
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Meta, kullanıcı verilerinin korunması konusunda ABD'de ağır bir yaptırımla karşı karşıya kaldı. New Mexico'da görülen davada mahkeme, Facebook'un kullanıcıların kişisel bilgilerinin nasıl toplandığı, korunduğu ve üçüncü taraflarla paylaşıldığı konusunda yanıltıcı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle şirkete 25 milyar dolar ceza verilmesine hükmetti.
Reuters ve Associated Press'in haberlerine göre 21 Ekim'de açıklanan karar, teknoloji devlerine karşı ABD'de verilen en dikkat çekici mali yaptırımlardan biri oldu. Karar, milyonlarca kullanıcının verilerinin siyasi amaçlarla kullanılmasına ilişkin Cambridge Analytica skandalının ardından başlayan hukuki hesaplaşmanın yeni aşamasını oluşturdu.
43,8 MİLYONDAN FAZLA İHLAL! MAHKEMEDEN META'YA AĞIR FATURA
New Mexico'da eylül ayında görülen davada jüri, Facebook'un eyaletin tüketiciyi koruma yasasını 43 milyon 899 bin 725 kez ihlal ettiğine hükmetti. Jüri, şirketin kullanıcı gizliliği, kişisel verilere üçüncü tarafların erişimi ve platformdaki zararlı içeriklere ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.
Mahkeme, ihlallerin münferit açıklamalarla sınırlı kalmadığına ve şirketin kamuoyuna yönelik beyanlarının yıllara yayıldığına dikkat çekti. Yargıç Francis Mathew, Facebook'un uygulamalarını şirketin temel işleyişiyle bağlantılı, uzun süre devam eden ve sistematik bir sorun olarak değerlendirdi.
New Mexico Başsavcısı Raúl Torrez, kararın ardından yaptığı açıklamada, hiçbir şirketin hesap vermekten kaçabilecek kadar güçlü olmadığını vurguladı.
87 MİLYON KULLANICININ VERİLERİ SKANDALIN MERKEZİNDE
Davanın geçmişi, 2018 yılında dünya gündemine oturan Cambridge Analytica skandalına uzanıyor. İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, üçüncü taraf bir uygulama üzerinden yaklaşık 87 milyon Facebook kullanıcısına ait kişisel bilgilere usulsüz şekilde eriştiği ortaya çıkmıştı.
Söz konusu veriler, kullanıcıların kişilik özellikleri ve siyasi eğilimleri hakkında profiller oluşturulması ve hedefli siyasi reklamcılık faaliyetleri kapsamında kullanıldı. Cambridge Analytica'nın müşterileri arasında Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyası da bulunuyordu.
Skandal, sosyal medya platformlarının kullanıcılarından topladığı bilgilerin hangi amaçlarla kullanıldığı, bu bilgilerin kimlerle paylaşıldığı ve kullanıcıların gerçekten ne ölçüde kontrol sahibi olduğu konusunda dünya çapında tartışma başlattı.
New Mexico yönetimi, Meta'ya karşı 2021'de dava açtı. Ancak dava yalnızca Cambridge Analytica olayına odaklanmadı; Facebook'un kullanıcılarına veri gizliliği ve içerik denetimi konusunda verdiği güvenceler de yargılamanın merkezine yerleşti.
'VERİLERİNİZ ÜZERİNDE KONTROL SAHİBİSİNİZ' AÇIKLAMASI MERCEK ALTINDA
New Mexico yönetiminin iddialarına göre Facebook, kullanıcılara kişisel bilgilerinin nasıl paylaşıldığı konusunda kontrol sahibi oldukları ve verilerinin reklamverenlere satılmadığı yönünde güvenceler verdi. Jüri, şirketin bu konulardaki bazı açıklamalarını yanıltıcı buldu.
Reuters'ın aktardığına göre jüri, Meta'nın 29 açıklamasından 26'sını yanıltıcı olarak değerlendirdi. Bu açıklamalar, kullanıcıların verilerinin kontrolü, üçüncü taraf uygulamalarının bilgilere erişimi ve şirketin platformdaki içeriklere yönelik politikalarıyla ilgiliydi.