6 EĞİTİM SENDİKASINDAN GREV ÇAĞRISI

Ülkenin önde gelen 6 eğitim sendikası, yaptıkları yazılı açıklamada, hükümetin öğrencilerin taleplerine karşılık taahhütlerini yetersiz bulduklarını belirtti. Lise öğrencilerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren sendikalar, çalışanlara grev çağrısı yaptı.

Sendikalar hükümetin 2027 bütçe tasarısında öngördüğü işten çıkarmaların iptal edilmesini, yeni eğitim kadroları oluşturulmasını, okul altyapılarının yenilenmesini, öğretmen maaşlarının artırılmasını talep etti.

Fransız hükümeti yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerde liselilerin taleplerine kulak verdiklerini belirtmiş, yeni öğretmen atamaları dahil bazı adımlar atacağını açıklamıştı.

Fransa Eğitim Bakanlığı eylemlerde son günlerde "net bir azalma" görüldüğünü bildirdi.

Bakanlık verilerine göre ülke genelinde 360 okulda eylem düzenlendi ve bu eylemlere yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Ayrıca bugün 215 okulun eylemler nedeniyle kapalı olduğu, lise eylemlerine destek veren yükseköğretim kurumlarının yüzde 35'inde de eğitimde aksamalar yaşandığı bildirildi.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde ayrıca 1000'i aşkın kişi yaralandı.

A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strazburg'daki yürüyüşü yaklaşık iki saat boyunca takip ettiğini belirterek, "Yürüyüş yaklaşık iki saat sürdü. Sonlara doğru sendika temsilcileri, öğretmenler ve veliler de vardı. Daha sonra yürüyüş bittikten sonra öğrenciler kendi başlarına kaldılar." ifadelerini kullandı.



Öğrencilerin eylemlerine devam ettiğini aktaran Aydın, "Bu gösterileri başlatan öğrenciler, 'Burada durmayacağız' mesajıyla üniversite kampüsüne doğru yürümeye başladılar." sözleriyle sahadaki gelişmeleri anlattı.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİ VE FAKÜLTELER KAPALI Fransa'daki protestoların eğitim kurumlarına da yansıdığı bildirildi. Üniversitelerin ve fakültelerin büyük bölümünün kapalı olduğunu belirten Aydın, "Fransa'daki üniversitelerin, fakültelerin büyük bir bölümünün kapalı olduğu bilgisini de paylaşmış olalım." dedi.

GÖSTERİLERDE POLİSLE ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ



Gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Strazburg'da yoğun polis varlığına dikkat çeken Aydın, "Uzun yıllardır takip eden bir gazeteci olarak bu kadar polis aracını ilk defa gördüm." ifadelerini kullandı.



Polisin göstericilerin belirlenen güzergâhların dışına çıkmasına izin vermediğini aktaran Aydın, "Şu cadde üzerinde yürüyebilirsiniz fakat kesinlikle yan sokaklara veya başka bir caddeye geçmenize izin verilmiyor." sözleriyle uygulanan kısıtlamaları anlattı.



Özellikle Paris'teki olaylara dikkat çeken Aydın, Fransız polisinin müdahale biçiminin eleştirilere konu olduğunu belirtti.