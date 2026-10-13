Fransa'da eğitim isyanı büyüyor! Polis müdahalesinde sokaklar karıştı
Fransa'da daha iyi eğitim koşulları ve eğitime daha fazla bütçe ayrılması talebiyle başlayan öğrenci eylemleri sürüyor. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte binlerce öğrenci sokaklara çıkarken, polis müdahaleleri gerginliği artırdı. Eylemlerde 6 bin 877 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın kişi yaralandı. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strazburg'daki son gelişmeleri aktardı.
Paris'te sabah saatlerinde lise ve üniversitelerin önündeki kuşatma eylemlerinin ardından, öğrenciler başkentte Invalides Meydanı'nda ve Paris Belediye Binası önünde olmak üzere 2 ayrı noktada bir araya geldi.
Belediye binasının önünde yerel saatle 14.00'te başlayan eyleme katılan öğrenciler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Kamu servisleri için para istiyoruz" ve "Bugün sokaktayız, yarın da devam edeceğiz" sloganları attı.
FİLİSTİN BAYRAĞI DALGALANDIRDILAR
Çok sayıda göstericinin boynunda kefiyeyle katıldığı gösteride, bir grup öğrenci Pont Neuf Köprüsü'nün üzerinde Filistin bayrağı dalgalandırdı. Ellerinde, "Macron defol", "Lise sınavını kazanmak istiyoruz, copları değil", "Genciz, cahil değiliz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırmasını talep etti. Ayrıca öğrencileri korumak için işçi sendikası üyeleri de gösteriye katıldı.
BİNLERCE GENÇ SOKAKTA
Başta başkent Paris olmak üzere Rennes, Poitiers, Toulouse, Lyon ve Marsilya'da da binlerce kişinin katılımıyla lise eylemleri devam ediyor.
Brest kentindeki eylemlerde çöp kovaları ateşe verildi, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Rennes kentinde de Emile-Zola Lisesi'nin önündeki caddeye eylemciler çöp kovalarıyla barikat kurdu. Eylemler nedeniyle Rennes'teki Jean Janvier Caddesi'nde ve Vitre Bulvarı'nda trafik aksadı.
Strazburg kentinde çok sayıda lisede de kuşatma eylemleri devam ederken trafikte aksamalar oldu.
İSVEÇLİ AKTİVİST GRETA EYLEMLERDE
Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'teki Paul-Eluard Lisesinin önünde yapılan eylemlere İsveçli iklim ve insan hakları aktivisti Greta Thunberg de katıldı.
Okullardaki altyapı koşullarının yetersizliğinden ve öğretmen eksikliğinden şikayet eden Thunberg, bu durumun gençlere "toplumda öncelikli olmadıkları" yönünde bir mesaj verdiğini belirtti.
Thunberg, buna rağmen gençlerin mücadeleden vazgeçmediğini dile getirdi.
Eylemlerdeki polis şiddetine de tepki gösteren Thunberg, "Geleceğimiz için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.