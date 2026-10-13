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Fransa'da eğitim isyanı büyüyor! Polis müdahalesinde sokaklar karıştı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Fransa'da eğitim isyanı büyüyor! Polis müdahalesinde sokaklar karıştı

Fransa'da daha iyi eğitim koşulları ve eğitime daha fazla bütçe ayrılması talebiyle başlayan öğrenci eylemleri sürüyor. Başkent Paris başta olmak üzere birçok kentte binlerce öğrenci sokaklara çıkarken, polis müdahaleleri gerginliği artırdı. Eylemlerde 6 bin 877 kişi gözaltına alınırken, 1000'i aşkın kişi yaralandı. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strazburg'daki son gelişmeleri aktardı.

Paris'te sabah saatlerinde lise ve üniversitelerin önündeki kuşatma eylemlerinin ardından, öğrenciler başkentte Invalides Meydanı'nda ve Paris Belediye Binası önünde olmak üzere 2 ayrı noktada bir araya geldi.

Fransa'da eğitim isyanı büyüyor! Polis müdahalesinde sokaklar karıştı - 1

Belediye binasının önünde yerel saatle 14.00'te başlayan eyleme katılan öğrenciler, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron istemese de çalışanların onuru ve daha iyi bir dünya için buradayız", "Kamu servisleri için para istiyoruz" ve "Bugün sokaktayız, yarın da devam edeceğiz" sloganları attı.

FİLİSTİN BAYRAĞI DALGALANDIRDILAR

Çok sayıda göstericinin boynunda kefiyeyle katıldığı gösteride, bir grup öğrenci Pont Neuf Köprüsü'nün üzerinde Filistin bayrağı dalgalandırdı. Ellerinde, "Macron defol", "Lise sınavını kazanmak istiyoruz, copları değil", "Genciz, cahil değiliz" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, hükümetin eğitime daha fazla bütçe ayırmasını talep etti. Ayrıca öğrencileri korumak için işçi sendikası üyeleri de gösteriye katıldı.

Fransa'da eğitim isyanı büyüyor! Polis müdahalesinde sokaklar karıştı - 2

BİNLERCE GENÇ SOKAKTA

Başta başkent Paris olmak üzere Rennes, Poitiers, Toulouse, Lyon ve Marsilya'da da binlerce kişinin katılımıyla lise eylemleri devam ediyor.

Brest kentindeki eylemlerde çöp kovaları ateşe verildi, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Rennes kentinde de Emile-Zola Lisesi'nin önündeki caddeye eylemciler çöp kovalarıyla barikat kurdu. Eylemler nedeniyle Rennes'teki Jean Janvier Caddesi'nde ve Vitre Bulvarı'nda trafik aksadı.

Strazburg kentinde çok sayıda lisede de kuşatma eylemleri devam ederken trafikte aksamalar oldu.

İSVEÇLİ AKTİVİST GRETA EYLEMLERDE

Paris'in banliyölerinden Saint-Denis'teki Paul-Eluard Lisesinin önünde yapılan eylemlere İsveçli iklim ve insan hakları aktivisti Greta Thunberg de katıldı.

Okullardaki altyapı koşullarının yetersizliğinden ve öğretmen eksikliğinden şikayet eden Thunberg, bu durumun gençlere "toplumda öncelikli olmadıkları" yönünde bir mesaj verdiğini belirtti.

Thunberg, buna rağmen gençlerin mücadeleden vazgeçmediğini dile getirdi.

Eylemlerdeki polis şiddetine de tepki gösteren Thunberg, "Geleceğimiz için mücadele ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fransa'da eğitim isyanı büyüyor! Polis müdahalesinde sokaklar karıştı - 3

6 EĞİTİM SENDİKASINDAN GREV ÇAĞRISI

Ülkenin önde gelen 6 eğitim sendikası, yaptıkları yazılı açıklamada, hükümetin öğrencilerin taleplerine karşılık taahhütlerini yetersiz bulduklarını belirtti. Lise öğrencilerine destek vermeyi sürdüreceklerini bildiren sendikalar, çalışanlara grev çağrısı yaptı.

Sendikalar hükümetin 2027 bütçe tasarısında öngördüğü işten çıkarmaların iptal edilmesini, yeni eğitim kadroları oluşturulmasını, okul altyapılarının yenilenmesini, öğretmen maaşlarının artırılmasını talep etti.

Fransız hükümeti yaklaşık bir aydır devam eden eylemlerde liselilerin taleplerine kulak verdiklerini belirtmiş, yeni öğretmen atamaları dahil bazı adımlar atacağını açıklamıştı.

Fransa Eğitim Bakanlığı eylemlerde son günlerde "net bir azalma" görüldüğünü bildirdi.

Bakanlık verilerine göre ülke genelinde 360 okulda eylem düzenlendi ve bu eylemlere yaklaşık 30 bin kişi katıldı. Ayrıca bugün 215 okulun eylemler nedeniyle kapalı olduğu, lise eylemlerine destek veren yükseköğretim kurumlarının yüzde 35'inde de eğitimde aksamalar yaşandığı bildirildi.

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 17 Eylül'den bu yana düzenlediği eylemlerde şu ana kadar 6 bin 877 kişi gözaltına alındı, 21 kişi tutuklandı.

Polis şiddetinin tartışma yarattığı eylemlerde ayrıca 1000'i aşkın kişi yaralandı.

FRANSA'DA POLİS-ÖĞRENCİ ÇATIŞMASI A HABER'DE

A Haber muhabiri Ömer Aydın, Strazburg'daki yürüyüşü yaklaşık iki saat boyunca takip ettiğini belirterek, "Yürüyüş yaklaşık iki saat sürdü. Sonlara doğru sendika temsilcileri, öğretmenler ve veliler de vardı. Daha sonra yürüyüş bittikten sonra öğrenciler kendi başlarına kaldılar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin eylemlerine devam ettiğini aktaran Aydın, "Bu gösterileri başlatan öğrenciler, 'Burada durmayacağız' mesajıyla üniversite kampüsüne doğru yürümeye başladılar." sözleriyle sahadaki gelişmeleri anlattı.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSLERİ VE FAKÜLTELER KAPALI

Fransa'daki protestoların eğitim kurumlarına da yansıdığı bildirildi. Üniversitelerin ve fakültelerin büyük bölümünün kapalı olduğunu belirten Aydın, "Fransa'daki üniversitelerin, fakültelerin büyük bir bölümünün kapalı olduğu bilgisini de paylaşmış olalım." dedi.

GÖSTERİLERDE POLİSLE ÖĞRENCİLER KARŞI KARŞIYA GELDİ

Gösteriler sırasında güvenlik güçleri ile öğrenciler arasında gerginlik yaşandı. Strazburg'da yoğun polis varlığına dikkat çeken Aydın, "Uzun yıllardır takip eden bir gazeteci olarak bu kadar polis aracını ilk defa gördüm." ifadelerini kullandı.

Polisin göstericilerin belirlenen güzergâhların dışına çıkmasına izin vermediğini aktaran Aydın, "Şu cadde üzerinde yürüyebilirsiniz fakat kesinlikle yan sokaklara veya başka bir caddeye geçmenize izin verilmiyor." sözleriyle uygulanan kısıtlamaları anlattı.

Özellikle Paris'teki olaylara dikkat çeken Aydın, Fransız polisinin müdahale biçiminin eleştirilere konu olduğunu belirtti.

Fransa'da eğitim isyanı büyüyor! Polis müdahalesinde sokaklar karıştı - 4

GÖZ YAŞARTICI GAZ VE SES BOMBALARI KULLANILDI

Protestolar sırasında göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının kullanıldığı bildirildi. Daha önceki günlerde yaptığı bir canlı yayın sırasında da benzer bir gerilime tanık olduğunu anlatan Aydın, "Son derece sakin bir şekilde ilerlerken birden ortalık ana baba gününe döndü. Toz bulutu içerisinde kaldık. Birden ses bombaları veya göz yaşartıcı bombalar atıldı." ifadelerini kullandı.

Göstericilerin polis müdahalesine ilişkin eleştirilerini aktaran Aydın, "Biz sadece tepkimizi dile getireceğiz fakat güvenlik güçleri, Fransa polisi bizi tahrik ediyor." sözlerinin eylemciler tarafından dile getirildiğini belirtti.

Aydın, müdahalelerin ardından olayların büyümesine ilişkin soru işaretlerinin arttığını vurgulayarak, "Fransa'da birileri hem öğrencileri hem de göstericileri sokağa tahrik mi ediyor tartışmaları boşuna değil. Bu noktada soru işaretlerinin de arttığını söyleyelim." dedi.

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