Bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç, vefatının 23. yılında başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ndeki kabri başında anıldı.

Müslüman Boşnakların hakları için mücadele veren İzetbegoviç'in vefatının yıl dönümünde yapılan törene, Aliya İzetbegoviç'in yakınlarının yanı sıra Demokratik Eylem Partisi (SDA) Genel Başkanı Bakir İzetbegoviç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, birçok ülkenin büyükelçileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlarken, programa katılanlar daha sonra İzetbegoviç'in mezarına çiçek bıraktı.

19 EKİM 2003'TE VEFAT ETTİ

Bosna Hersek'in Bosanski Samac şehrinde 8 Ağustos 1925'te dünyaya gelen Aliya İzetbegoviç, İkinci Dünya Savaşı süresince faşist ideolojiye, ardından da komünist rejim ve uygulamaları karşısında yer aldı. "Genç Müslümanlar" isimli, kolej ve üniversite öğrencilerinden oluşan teşkilatın kurucuları arasında bulunan İzetbegoviç, halkı için verdiği mücadele sırasında 1946 ve 1983'te iki kez tutuklandı. Bugün de ülkedeki en güçlü Boşnak partisi konumunda bulunan SDA'yı 1990'da kuran İzetbegoviç, Bosna'da 1992-1995'teki Sırplara karşı savaşta halkına liderlik etti. Savaşı bitiren Dayton Barış Antlaşması'nı 1995'te imzalayan Boşnak lider, bu anlaşmayla halkına uluslararası arenada tanınan bir devlet bıraktı. Sağlık sorunları nedeniyle 2000'de Devlet Başkanlığı Konseyindeki görevinden ayrılan İzetbegoviç, 19 Ekim 2003'te Saraybosna'da vefat etti.