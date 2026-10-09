Fransa'da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki şartlarına tepki olarak başlayan lise eylemleri devam ediyor. Eylül ayının ikinci yarısında Paris çevresinde başlayan ve ülkenin farklı kentlerine yayılan protestolar, binlerce kişinin gözaltına alınması ve polis müdahaleleriyle gündemdeki yerini koruyor. Hükümet eylemlerin son günlerde yavaşladığını savunurken, öğrenciler eğitim sistemindeki sorunların çözümü için daha kapsamlı adımlar atılmasını istiyor.

Fransa Adalet Bakanlığının bugün açıkladığı son verilere göre, eylemlerin başlangıcından dün yerel saatle 17.00'ye kadar gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877'ye yükseldi. Bunların 5 bin 890'ının 18 yaşından küçük olduğu ve gözaltına alınanların yüzde 86'sını reşit olmayan kişilerin oluşturduğu bildirildi. Bakanlık, bin 923'ü çocuk olmak üzere toplam 2 bin 376 kişi hakkında adli kovuşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca 6'sı çocuk 21 kişi hakkında tutuklu yargılama kararı verildiği belirtildi.

Adalet Bakanı Gerald Darmanin, şiddet olaylarına karşı kararlı ancak aşırıya kaçmayan bir adli yaklaşım benimsenmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı. Darmanin, olaylara karışan çocukların ailelerinin hukuki sorumluluğunun da değerlendirilmesini istedi.