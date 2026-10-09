Fransa’da lise eylemleri kontrolden çıktı! Gözaltı sayısı 6 bin 877’ye ulaştı
Fransa’da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar ve ağır ders programlarına tepki olarak başlayan lise eylemleri üçüncü haftasında sürerken, gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877’ye yükseldi. Gözaltına alınanların yüzde 86’sının 18 yaşından küçük olduğu olaylarda, polis müdahalelerine yönelik 24 soruşturma başlatıldı. Hükümet 3 bin 24 yedek öğretmeni görevlendirmek için harekete geçerken, okullardaki maddi hasarın en az 30 milyon euroya ulaştığı tahmin ediliyor.
Fransa'da öğretmen eksikliği, kalabalık sınıflar, uzun ders saatleri ve okulların fiziki şartlarına tepki olarak başlayan lise eylemleri devam ediyor. Eylül ayının ikinci yarısında Paris çevresinde başlayan ve ülkenin farklı kentlerine yayılan protestolar, binlerce kişinin gözaltına alınması ve polis müdahaleleriyle gündemdeki yerini koruyor. Hükümet eylemlerin son günlerde yavaşladığını savunurken, öğrenciler eğitim sistemindeki sorunların çözümü için daha kapsamlı adımlar atılmasını istiyor.
Fransa Adalet Bakanlığının bugün açıkladığı son verilere göre, eylemlerin başlangıcından dün yerel saatle 17.00'ye kadar gözaltına alınanların sayısı 6 bin 877'ye yükseldi. Bunların 5 bin 890'ının 18 yaşından küçük olduğu ve gözaltına alınanların yüzde 86'sını reşit olmayan kişilerin oluşturduğu bildirildi. Bakanlık, bin 923'ü çocuk olmak üzere toplam 2 bin 376 kişi hakkında adli kovuşturma başlatıldığını açıkladı. Ayrıca 6'sı çocuk 21 kişi hakkında tutuklu yargılama kararı verildiği belirtildi.
Adalet Bakanı Gerald Darmanin, şiddet olaylarına karşı kararlı ancak aşırıya kaçmayan bir adli yaklaşım benimsenmesi yönünde talimat verdiğini açıkladı. Darmanin, olaylara karışan çocukların ailelerinin hukuki sorumluluğunun da değerlendirilmesini istedi.
POLİS MÜDAHALELERİNE 24 SORUŞTURMA
Protestolarda güvenlik güçlerinin halkın tepkisini toplayan müdahalelerine yönelik soruşturmalar da artıyor. İçişleri Bakanlığı, eylemlerin başlangıcından bu yana Ulusal Polis Genel Müfettişliği (IGPN) tarafından polis ve jandarma birimlerinin müdahalelerine yönelik başlatılan soruşturmaların sayısının 24'e yükseldiğini bildirdi.
Başkent Paris'teki Bastille Meydanı'nda bir polisin göstericinin yüzüne diz attığının değerlendirildiği görüntüler üzerine soruşturma başlatılırken, Lens kentinde geçtiğimiz günlerde 15 yaşındaki bir öğrencinin ağır yaralanması da polis müdahalelerine yönelik tepkileri artırdı.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) de Fransa'daki gösteriler sırasında yaşanan olayları endişeyle takip ettiğini açıkladı. BM, barışçıl gösteri hakkına saygı gösterilmesi ve güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmaması çağrısında bulundu.
HÜKÜMET 3 BİN 24 YEDEK ÖĞRETMENLE İLETİŞİME GEÇMEYE BAŞLADI
Eylemlerin sürmesi üzerine hükümet, öğretmen eksikliğinin yaşandığı liselere yönelik yeni önlemler açıkladı. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, ihtiyaç duyulan okullara yönlendirilmek üzere 3 bin 24 yedek öğretmenle iletişime geçilmeye başlandığını duyurdu. Mevcut yedek öğretmenlerin görevlendirilmesini öngören planla özellikle öğretmen eksikliği nedeniyle boş geçen derslerin azaltılması hedefleniyor. Hükümet ayrıca kısa süreli ders boşluklarının mevcut öğretmenler aracılığıyla giderilmesi ve sözleşmeli personel istihdamı için ilave önlemler üzerinde çalışıyor. Ancak açıklanan plan, öğrenci örgütlerinin taleplerini karşılamaya yetmedi. Öğrenci temsilcileri, öğretmen eksikliğine yönelik adımı olumlu bulmakla birlikte eğitim sistemindeki diğer sorunların çözümü için daha kapsamlı değişiklikler yapılmasını istedi.