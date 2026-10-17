A Haber Fransa'da öfkenin merkezinde! Paris sokakları savaş alanı: Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme
Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere ülke genelinde Sarı Yelekliler hareketinin yeniden alevlenmesiyle tansiyon tavan yaptı. Hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı sokaklara dökülen yüz binlerce gösterici kenti adeta yangın yerine çevirdi. Kaldırım taşlarının söküldüğü, araçların ateşe verildiği ve dükkanların yağmalandığı Paris'te polisin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sıcak bölgedeki kaos ortamını ve sokaklardaki son durumu AA Fransa muhabiri Esra Taşkın A Haber ekranlarında canlı yayında aktardı.
Fransa genelinde fitili ateşlenen protestolar başkent Paris'i adeta savaş alanına çevirdi. Sarı Yelekliler hareketini canlandırma çağrısıyla toplanan göstericiler, hayat pahalılığı ve eğitimdeki krizleri protesto etmek amacıyla yollara barikatlar kurdu.
Kaldırım taşlarını sökerek ana arterleri trafiğe kapatan eylemciler; araçları ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Şiddet dalgasının tırmandığı kentte döviz büroları ve lüks mağazalar yağmalanırken, Fransız polisi kalabalığa göz yaşartıcı gazla çok sert müdahalede bulundu.
Paris'teki sokak hareketliliğinin fitilini ateşleyen unsurları A Haber ekranlarında açıklayan AA Fransa muhabiri Esra Taşkın, "Bugün aslında Sarı Yelekliler sokağa çıktı. 2018'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Macron'un ilk döneminde de Sarı Yelekliler akaryakıt zammına karşı sokağa inmişti, bugün de tekrar sokağa indiler. Bugünkü fark şu; bir aydır yaklaşık lise eylemleri de devam ediyor ve lise öğrencileri, üniversite öğrencileri de bu eylemlere destek verdi." ifadelerini kullandı.
Halkın sokaklara taşan taleplerine ve protestoların genişleyen kapsamına değinen Esra Taşkın, "Başlıklar arasında hayat pahalılığı var, ayrıca akaryakıt zammı da protesto ediliyor. Ayrıca lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri okullardaki eğitim şartlarına karşı da sokağa indiler. Daha fazla bütçe ayrılmasını istiyorlar eğitime, bir de daha fazla öğretmen ve personel talep ediyorlar." sözleriyle aktardı.
Eylemcilerin uyguladığı yeni taktikler sebebiyle polisin müdahalede kilitlendiğini vurgulayan Taşkın, "Bugünkü eylemler biraz farklı oldu çünkü bugüne kadar aslında kent merkezlerinde eylemler oluyordu Sarı Yelekliler için. Fakat bugün, mesela Paris'te birçok noktada Sarı Yelekliler bir araya geldi ve bu da polisin olaylara müdahalesi konusunda bayağı zorluklar getirdi." ifadelerini kullandı.
17 EYLÜL'DE PATLADI: ÜLKE GENELİNE YAYILAN DALGA
Eylemlerin kronolojisini ve banliyölerde başlayan hareketin başkenti nasıl esir aldığını anlatan AA Fransa Muhabiri Esra Taşkın, "Aslında başında ilk eylem 17 Eylül'de başlıyor lise eylemleri kapsamında ve Paris'in bir banliyösünde başlıyor. Öğretmenler okulları için imkan talep ediyorlar, daha fazla bütçe ve personel talep ediyorlar. Ardından öğrencileri katılıyor bu duruma ve Paris'in banliyölerinde oluşan bir lise eylemlilik hareketi başlıyor. Ardından Paris'e, başkente ve buradan da ülke geneline yayılan bir durum." ifadelerini kullandı.