Yalnızca yoksul kesimlerin değil, seçkin okullarda okuyan öğrencilerin de akranlarına sahip çıkarak sokaklara döküldüğünü kaydeden Esra Taşkın, "Banliyölerdeki, devlet okullarındaki imkanların kısıtlı olması bu duruma büyük patlak veren nedenlerden birisi. Ancak prestijli okullarda da okuyan öğrencilerin bu eylemlere destek verdiğini ve akranlarıyla dayanışma amacıyla destek verdiğini görüyoruz. Konuştuğumuz eylemciler de, 'Bizlerin de sorunu var fakat onların daha fazla sorunu var, bu nedenle onlara destek vermek istiyoruz, bu yüzden sokağa çıkıyoruz' dediler. Lise eylemleri bildiğiniz üzere önce okul önlerinde başladı fakat ardından büyük gösterilere sahne oldu." sözleriyle aktardı.

Paris'teki protestolarda 13’ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı (Foto: AA)

SOKAKLARDA GERGİN BEKLEYİŞ: POLİS VE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA

Eylemcilerin bulunduğu alana doğru yaklaşarak son durumu aktaran AA Fransa muhabiri Esra Taşkın, "Şu arkamızda dediğim Clichy Meydanı'ndan bahsetmiştim, orası. Arkasında hâlâ göstericiler var ama daha çok gençler bulunuyor. Onların arkasında da polisler var. Şimdilik müdahalede bulunmuyorlar. Dediğim gibi, gösterinin en sıcak noktası, eylemlerin asıl başladığı Cumhuriyet Meydanı'ydı. Orada sokak aralarında polis ve göstericiler arasında ciddi olaylar yaşandı. Şu anda sadece polis karşıtı sloganlar atılıyor. Polisin nasıl bir tepki vereceğini bilemiyoruz tabii ki." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE UYGULANAN ŞİDDET VE AĞIR MÜHİMMAT TALİMATI

Öğrencilerin uğradığı ağır yaralanmalara ve hükümetin güvenlik tedbirlerine dikkat çeken Taşkın, "Lise eylemlerinde şöyle bir durum oldu, biliyorsunuzdur; birkaç öğrenci çok ciddi yaralar aldı. Bir öğrencinin kolu, eli pardon, birinin gözü, birinin de dişleri konusunda ciddi yaralanmalar yaşandı. O yüzden lise eylemlerinde, yani reşit olmayan çocukların bulunduğu eylemlerde, polise bazı cihazları, hani bu sakatlayıcı cihazları ve mühimmatları kullanmaması yönünde talimat verildi. Fakat şöyle bir fark var: Bugün Sarı Yelekliler sokağa inecek denildi ve bu konuda söz konusu mühimmatların tekrar kullanılabileceği, ciddi şiddet olayları yaşanması hâlinde bunların kullanılacağı hükümet tarafından söylendi." ifadelerini kullandı.

17 EKİM 1961 SEN NEHRİ KATLİAMI VE DEĞİŞMEYEN POLİS ŞİDDETİ

Biriken toplumsal öfkeye ve eylemlerin denk geldiği sembolik tarihe dikkat çeken Taşkın, "Sarı Yeleklilerin gösteri tarihi başından beri biliniyordu. Tarihi, yaklaşık bir veya bir buçuk ay öncesinden bildiğimiz, beklenen bir tarihti. Fakat lise eylemlerinin de bugün yapılacak gösterilere katılımın yüksek olmasında büyük etkisi oldu. Lise öğrencilerinin de destek vermesi ve bir aydır devam eden öfkenin birikmesi, bugünkü gösterilere ciddi bir katılım olmasını sağladı. Talepler arasında polislerin öğrencilere iyi davranması ve çocukları sakatlamaması da yer alıyor. Polis şiddetine de tepki gösteriliyor. Şu konudan bahsetmek istiyorum: Bugün 17 Ekim ve Fransa, özellikle de Paris için çok önemli bir tarih. 17 Ekim, 1961'de Paris'te Cezayirlilerin katıldığı gösterinin polis müdahalesiyle kanlı biçimde bastırıldığı tarihin yıl dönümü. O olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti; bazı kurbanların cesetleri Sen Nehri'nde bulundu. Bu nedenle bugünü sembolik bir tarih olarak da değerlendirebiliriz. Bu konuda farklı pankartlara yansıyan mesajlar da vardı. 1961'den bugüne değişmeyen polis şiddetine yönelik tepkiler var ve bu tepkiler devam ediyor." ifadelerini kullandı.