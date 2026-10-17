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A Haber Fransa'da öfkenin merkezinde! Paris sokakları savaş alanı: Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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A Haber Fransa'da öfkenin merkezinde! Paris sokakları savaş alanı: Uzman isimlerden çarpıcı değerlendirme

Fransa'nın başkenti Paris başta olmak üzere ülke genelinde Sarı Yelekliler hareketinin yeniden alevlenmesiyle tansiyon tavan yaptı. Hayat pahalılığı ve eğitim sistemindeki sorunlara karşı sokaklara dökülen yüz binlerce gösterici kenti adeta yangın yerine çevirdi. Kaldırım taşlarının söküldüğü, araçların ateşe verildiği ve dükkanların yağmalandığı Paris'te polisin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesiyle çok sayıda kişi gözaltına alındı. Sıcak bölgedeki kaos ortamını ve sokaklardaki son durumu AA Fransa muhabiri Esra Taşkın A Haber ekranlarında canlı yayında aktardı.

Fransa genelinde fitili ateşlenen protestolar başkent Paris'i adeta savaş alanına çevirdi. Sarı Yelekliler hareketini canlandırma çağrısıyla toplanan göstericiler, hayat pahalılığı ve eğitimdeki krizleri protesto etmek amacıyla yollara barikatlar kurdu.

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Kaldırım taşlarını sökerek ana arterleri trafiğe kapatan eylemciler; araçları ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Şiddet dalgasının tırmandığı kentte döviz büroları ve lüks mağazalar yağmalanırken, Fransız polisi kalabalığa göz yaşartıcı gazla çok sert müdahalede bulundu.

A Haber Paris'ten canlı yayında (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) A Haber Paris'ten canlı yayında (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)

Paris'teki sokak hareketliliğinin fitilini ateşleyen unsurları A Haber ekranlarında açıklayan AA Fransa muhabiri Esra Taşkın, "Bugün aslında Sarı Yelekliler sokağa çıktı. 2018'de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Macron'un ilk döneminde de Sarı Yelekliler akaryakıt zammına karşı sokağa inmişti, bugün de tekrar sokağa indiler. Bugünkü fark şu; bir aydır yaklaşık lise eylemleri de devam ediyor ve lise öğrencileri, üniversite öğrencileri de bu eylemlere destek verdi." ifadelerini kullandı.


Halkın sokaklara taşan taleplerine ve protestoların genişleyen kapsamına değinen Esra Taşkın, "Başlıklar arasında hayat pahalılığı var, ayrıca akaryakıt zammı da protesto ediliyor. Ayrıca lise öğrencileri ve üniversite öğrencileri okullardaki eğitim şartlarına karşı da sokağa indiler. Daha fazla bütçe ayrılmasını istiyorlar eğitime, bir de daha fazla öğretmen ve personel talep ediyorlar." sözleriyle aktardı.

Fransa genelinde lise öğrencileri, öğretmenler ve velilerin katıldığı kitlesel protestolarda tansiyon yükseliyor. (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) Fransa genelinde lise öğrencileri, öğretmenler ve velilerin katıldığı kitlesel protestolarda tansiyon yükseliyor. (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


Eylemcilerin uyguladığı yeni taktikler sebebiyle polisin müdahalede kilitlendiğini vurgulayan Taşkın, "Bugünkü eylemler biraz farklı oldu çünkü bugüne kadar aslında kent merkezlerinde eylemler oluyordu Sarı Yelekliler için. Fakat bugün, mesela Paris'te birçok noktada Sarı Yelekliler bir araya geldi ve bu da polisin olaylara müdahalesi konusunda bayağı zorluklar getirdi." ifadelerini kullandı.


17 EYLÜL'DE PATLADI: ÜLKE GENELİNE YAYILAN DALGA
Eylemlerin kronolojisini ve banliyölerde başlayan hareketin başkenti nasıl esir aldığını anlatan AA Fransa Muhabiri Esra Taşkın, "Aslında başında ilk eylem 17 Eylül'de başlıyor lise eylemleri kapsamında ve Paris'in bir banliyösünde başlıyor. Öğretmenler okulları için imkan talep ediyorlar, daha fazla bütçe ve personel talep ediyorlar. Ardından öğrencileri katılıyor bu duruma ve Paris'in banliyölerinde oluşan bir lise eylemlilik hareketi başlıyor. Ardından Paris'e, başkente ve buradan da ülke geneline yayılan bir durum." ifadelerini kullandı.

AA Fransa muhabiri Esra Taşkın, Fransa’dan son durumu aktardı. (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü) AA Fransa muhabiri Esra Taşkın, Fransa’dan son durumu aktardı. (Foto: Ahaber.com.tr ekran görüntüsü)


Yalnızca yoksul kesimlerin değil, seçkin okullarda okuyan öğrencilerin de akranlarına sahip çıkarak sokaklara döküldüğünü kaydeden Esra Taşkın, "Banliyölerdeki, devlet okullarındaki imkanların kısıtlı olması bu duruma büyük patlak veren nedenlerden birisi. Ancak prestijli okullarda da okuyan öğrencilerin bu eylemlere destek verdiğini ve akranlarıyla dayanışma amacıyla destek verdiğini görüyoruz. Konuştuğumuz eylemciler de, 'Bizlerin de sorunu var fakat onların daha fazla sorunu var, bu nedenle onlara destek vermek istiyoruz, bu yüzden sokağa çıkıyoruz' dediler. Lise eylemleri bildiğiniz üzere önce okul önlerinde başladı fakat ardından büyük gösterilere sahne oldu." sözleriyle aktardı.

Paris'teki protestolarda 13’ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı (Foto: AA) Paris'teki protestolarda 13’ü çocuk 195 kişi gözaltına alındı (Foto: AA)

SOKAKLARDA GERGİN BEKLEYİŞ: POLİS VE GÖSTERİCİLER KARŞI KARŞIYA
Eylemcilerin bulunduğu alana doğru yaklaşarak son durumu aktaran AA Fransa muhabiri Esra Taşkın, "Şu arkamızda dediğim Clichy Meydanı'ndan bahsetmiştim, orası. Arkasında hâlâ göstericiler var ama daha çok gençler bulunuyor. Onların arkasında da polisler var. Şimdilik müdahalede bulunmuyorlar. Dediğim gibi, gösterinin en sıcak noktası, eylemlerin asıl başladığı Cumhuriyet Meydanı'ydı. Orada sokak aralarında polis ve göstericiler arasında ciddi olaylar yaşandı. Şu anda sadece polis karşıtı sloganlar atılıyor. Polisin nasıl bir tepki vereceğini bilemiyoruz tabii ki." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE UYGULANAN ŞİDDET VE AĞIR MÜHİMMAT TALİMATI
Öğrencilerin uğradığı ağır yaralanmalara ve hükümetin güvenlik tedbirlerine dikkat çeken Taşkın, "Lise eylemlerinde şöyle bir durum oldu, biliyorsunuzdur; birkaç öğrenci çok ciddi yaralar aldı. Bir öğrencinin kolu, eli pardon, birinin gözü, birinin de dişleri konusunda ciddi yaralanmalar yaşandı. O yüzden lise eylemlerinde, yani reşit olmayan çocukların bulunduğu eylemlerde, polise bazı cihazları, hani bu sakatlayıcı cihazları ve mühimmatları kullanmaması yönünde talimat verildi. Fakat şöyle bir fark var: Bugün Sarı Yelekliler sokağa inecek denildi ve bu konuda söz konusu mühimmatların tekrar kullanılabileceği, ciddi şiddet olayları yaşanması hâlinde bunların kullanılacağı hükümet tarafından söylendi." ifadelerini kullandı.

17 EKİM 1961 SEN NEHRİ KATLİAMI VE DEĞİŞMEYEN POLİS ŞİDDETİ
Biriken toplumsal öfkeye ve eylemlerin denk geldiği sembolik tarihe dikkat çeken Taşkın, "Sarı Yeleklilerin gösteri tarihi başından beri biliniyordu. Tarihi, yaklaşık bir veya bir buçuk ay öncesinden bildiğimiz, beklenen bir tarihti. Fakat lise eylemlerinin de bugün yapılacak gösterilere katılımın yüksek olmasında büyük etkisi oldu. Lise öğrencilerinin de destek vermesi ve bir aydır devam eden öfkenin birikmesi, bugünkü gösterilere ciddi bir katılım olmasını sağladı. Talepler arasında polislerin öğrencilere iyi davranması ve çocukları sakatlamaması da yer alıyor. Polis şiddetine de tepki gösteriliyor. Şu konudan bahsetmek istiyorum: Bugün 17 Ekim ve Fransa, özellikle de Paris için çok önemli bir tarih. 17 Ekim, 1961'de Paris'te Cezayirlilerin katıldığı gösterinin polis müdahalesiyle kanlı biçimde bastırıldığı tarihin yıl dönümü. O olaylarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti; bazı kurbanların cesetleri Sen Nehri'nde bulundu. Bu nedenle bugünü sembolik bir tarih olarak da değerlendirebiliriz. Bu konuda farklı pankartlara yansıyan mesajlar da vardı. 1961'den bugüne değişmeyen polis şiddetine yönelik tepkiler var ve bu tepkiler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Ülke genelindeki protestolara 800 bin kişi katıldı (Foto: AA) Ülke genelindeki protestolara 800 bin kişi katıldı (Foto: AA)

1968 İSYANI MI TEKRARLANIYOR? DE GAULLE BENZETMESİ
Paris'teki olayları tarihsel bir perspektifle değerlendiren Prof. Dr. Uğur Özgöker, "Esra Hanım, siz Fransa'da, Paris'te yaşıyorsunuz. Gençsiniz ama orada duymuşsunuzdur. Bu olayları görünce benim aklıma Fransız mektebinde anlatılan 1968 olayları geldi. O olaylara benzettim. Sorbonne'daki öğrencilerin başlattığı, işçilerin de katıldığı ve ardından millî lider Charles de Gaulle'ün istifa etmek zorunda kaldığı büyük olaylara birebir benziyor." ifadelerini kullandı.

FRANSA YANIYOR, ARKASINDA KİM VAR?
Siyaset Bilimci Dr. Dr. Fatma Yeşilkuş ise "Avrupa'ya sıçramayan bir savaş var ama hala tarafların dolaylı olarak Ukrayna'ya vermiş olduğu destek var. Bir ülkeye artık savaş açmanıza gerek yok. Hükümetin sadece dış problemlerle değil, kendi içerisindeki problemlerle oyalanma süreci de Rusya'nın elini ovuşturacak bir mesele." dedi.

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#Paris #Fransa
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