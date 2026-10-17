İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gündeme gelen Mekke İttifakı’na katılmaya hazır olduklarını açıkladı. Al Jazeera’ya konuşan Pezeşkiyan, Müslüman ülkeler arasındaki ayrılıkların sona ermesi gerektiğini vurgulayarak İslam dünyasına ortak hareket etme çağrısında bulundu. Tahran yönetimi ittifakın ayrıntılarını henüz bilmediğini belirtse de girişime destek verdiğini duyurdu.

İslam dünyasında bölgesel işbirliği tartışmaları sürerken İran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında oluşturulması gündeme gelen Mekke İttifakı'na katılmaya hazır olduklarını bildirdi.

Al Jazeera'ya verdiği röportajda Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesinin önemine değinen Pezeşkiyan, bölgesel ayrılıkların aşılması gerektiğini söyledi. İran'ın girişime desteğini açıkça ortaya koyan Cumhurbaşkanı, ittifakın kapsamı ve somut kararları hakkında ise henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

PEZEŞKİYAN'DAN İTTİFAK MESAJI: İRAN KATILMAYA HAZIR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Mekke İttifakı'nın Müslüman ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirebilecek önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Girişime katılmaya hazır olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Bu önemli bir adım. Müslümanlar birleşmeli. Bu süreçte yer almaya hazırız" dedi.

Ancak Tahran yönetiminin ittifaka nasıl dahil olacağına, hangi şartların öne sürüleceğine veya işbirliğinin hangi alanları kapsayacağına ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Pezeşkiyan'ın mesajı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gündeme gelen işbirliğinin daha geniş bir bölgesel çerçeveye taşınması ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

"ARAP, TÜRK VE İRAN KİMLİKLERİ ÜZERİNDEN BÖLÜNMEMELİYİZ"

Pezeşkiyan, Müslüman ülkeler arasındaki siyasi ve toplumsal ayrılıkların geride bırakılması gerektiğini savundu. Ulusal kimliklerin ve etnik farklılıkların ortak hareket etmeye engel oluşturmaması gerektiğine dikkat çekti.

İran Cumhurbaşkanı, Müslümanların ortak bir zeminde buluşmasının önemini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Eğer Müslümanlar bir araya gelirse, öncelikle Arap, Türk ve İran kimliklerine dayalı bölünmelerin sona ermesi gerektiğini bilmeliyiz."

Pezeşkiyan, insanların farklı milletlere ve topluluklara mensup olmasının bir ayrışma nedeni olarak görülmemesi gerektiğini belirterek dini kimliğe ve ortak değerlere vurgu yaptı.

"Biz Müslümanız. Bir erkek ve bir kadından yaratıldık ve farklı milletlere ve kabilelere dönüştük. Allah nezdinde önemli olan şükretmektir, Arap, Türk veya Fars olmanız değil" diyen Pezeşkiyan, birlik çağrısını yineledi.

MEKKE İTTİFAKI'NDA İRAN BOYUTU GÜNDEMDE

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında gündeme gelen Mekke İttifakı, bölgesel işbirliği ve güvenlik başlıkları açısından dikkat çekiyor. Pezeşkiyan'ın açıklamasıyla birlikte İran'ın da bu girişime katılma isteği kamuoyunun gündemine taşındı.

Bununla birlikte İran Cumhurbaşkanı, ittifak kapsamında alınan somut kararlar ve düzenlemenin ayrıntıları konusunda henüz bilgi sahibi olmadıklarını söyledi. Bu nedenle Tahran'ın olası katılımının koşulları ve işbirliğinin kurumsal çerçevesi belirsizliğini koruyor.

İran'ın girişime yönelik olumlu yaklaşımının somut bir katılım kararına dönüşüp dönüşmeyeceği, taraflar arasında yapılabilecek görüşmeler ve açıklanacak düzenlemelerle netlik kazanacak.

TAHRAN'DAN İSLAM DÜNYASINA ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Pezeşkiyan, Müslüman ülkelerin rekabet ve çatışmalar yerine işbirliğine öncelik vermesi gerektiğini dile getirdi. Ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmesinin, İslam dünyasındaki ayrılıkların azaltılmasına katkı sağlayabileceğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, bölgesel güvenlik ve ülkeler arası işbirliğinin öne çıktığı bir dönemde geldi.

Ancak Mekke İttifakı'nın nihai yapısı, olası üyelerinin sorumlulukları ve İran'ın sürece katılım biçimi hakkında henüz kesinleşmiş ayrıntılar bulunmuyor. Pezeşkiyan'ın açıklaması, şimdilik Tahran'ın girişime yönelik desteğini ve katılma isteğini ortaya koyuyor.