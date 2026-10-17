-°C
CANLI YAYIN

Yemen açıklarında 7 kişinin bulunduğu bottan LNG tankerine ateş açıldı, geminin güvenlik ekibi uyarı ateşiyle karşılık verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Yemen açıklarında 7 kişinin bulunduğu bottan LNG tankerine ateş açıldı, geminin güvenlik ekibi uyarı ateşiyle karşılık verdi

İngiltere Denizcilik Otoritesi, Yemen kıyıları açıklarında 7 kişinin bulunduğu küçük bir bottan LNG tankerine ateş açıldığını bildirdi. Tankerin silahlı güvenlik ekibinin uyarı ateşi açması üzerine botun rotasını değiştirdiği belirtildi.

İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Yemen'in Mukalla kentinin 140 deniz mili güneydoğusunda, 7 kişinin bulunduğu küçük bir bottan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yaklaşılarak ateş açıldığını bildirdi.

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamada, LNG tankerinin kaptanının, içinde 7 kişinin bulunduğu küçük bir botun gemiye yaklaştığını bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, bottaki kişilerin tankere iki el ateş açtığı, geminin silahlı güvenlik ekibinin ise bota yönelik iki uyarı ateşi açtığı aktarıldı. Bunun üzerine botun rotasını değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

UKMTO, yetkililerin olayı araştırdığını belirterek bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri çağrısında bulundu.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı henüz paylaşılmadı.

Husiler 159 kişiyi serbest bıraktıHusiler 159 kişiyi serbest bıraktı HUSİLER 159 KİŞİYİ SERBEST BIRAKTI
Yemen’de Husilere ağır darbe!Yemen’de Husilere ağır darbe! YEMEN'DE HUSİLERE AĞIR DARBE!
Husileri zırhlı araçlarla ezdilerHusileri zırhlı araçlarla ezdiler HUSİLERİ ZIRHLI ARAÇLARLA EZDİLER

#Yemen
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Mekke İttifakı mesajı! İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’a katılmaya hazır
Sonraki Haber
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan Mekke İttifakı mesajı! İran, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’a katılmaya hazır
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın