İngiltere Denizcilik Otoritesi, Yemen kıyıları açıklarında 7 kişinin bulunduğu küçük bir bottan LNG tankerine ateş açıldığını bildirdi. Tankerin silahlı güvenlik ekibinin uyarı ateşi açması üzerine botun rotasını değiştirdiği belirtildi.

İngiltere Denizcilik Ticaret Operasyonları Merkezi (UKMTO), Yemen'in Mukalla kentinin 140 deniz mili güneydoğusunda, 7 kişinin bulunduğu küçük bir bottan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankerine yaklaşılarak ateş açıldığını bildirdi.

UKMTO'nun X hesabından yapılan açıklamada, LNG tankerinin kaptanının, içinde 7 kişinin bulunduğu küçük bir botun gemiye yaklaştığını bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, bottaki kişilerin tankere iki el ateş açtığı, geminin silahlı güvenlik ekibinin ise bota yönelik iki uyarı ateşi açtığı aktarıldı. Bunun üzerine botun rotasını değiştirmek zorunda kaldığı kaydedildi.

UKMTO, yetkililerin olayı araştırdığını belirterek bölgeden geçiş yapan gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli faaliyetleri bildirmeleri çağrısında bulundu.

Olayla ilgili daha fazla ayrıntı henüz paylaşılmadı.