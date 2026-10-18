Fransa'da sokaklar savaş alanına döndü! Yağma, kundaklama ve şiddet dalgası ülkeyi sardı

Fransa'da lise öğrencilerinin başlattığı protestolar, kısa sürede ülke geneline yayılarak şiddet ve yağma olaylarına dönüştü. Marsilya'da belediye binası basılırken Paris'te lüks mağazalar yağmalandı, kamu binaları ateşe verildi. Yüzlerce kişinin yaralandığı olaylarda 200'den fazla güvenlik görevlisi de yaralandı. A Haber muhabiri Ömer Aydın, Fransa sokaklarında yaşanan kaosun perde arkasını ve sahadaki son gelişmeleri aktardı.