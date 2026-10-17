Balık tutarken dev timsahın hedefi oldu: 3,6 metrelik yırtıcı yaşlı adamı suya çekip öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde, gölet kenarında balık tutan 71 yaşındaki bir kişi, yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki timsahın saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Kıyıda durduğu sırada aniden sudan çıkan timsahın saldırısına uğrayan ve derin sulara çekilen yaşlı adamın ölümü, bölgede endişeye yol açtı.

CBS televizyonunun aktardığı bilgilere göre olay, Florida'nın Winter Garden bölgesinde, Apopka Gölü'ne bağlanan göletlerin bulunduğu Dr. Bradford Anıt Parkı'nda meydana geldi.

71 yaşındaki Steve Hamilton, parkta bulunan göletin kıyısında balık tuttuğu sırada yaklaşık 3,6 metre uzunluğundaki bir timsahın saldırısına uğradı. Saldırının ardından suya çekilen Hamilton, hayatını kaybetti.

"TİMSAH ONU BİR ANDA SUYA ÇEKTİ" Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri inceleme başlatırken, saldırının ayrıntıları yetkililerin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Olayla ilgili gazetecilere açıklama yapan Winter Garden Polis Departmanı Yüzbaşısı Michael Mason, Hamilton'ın kıyıda durduğu sırada timsahın aniden saldırarak onu suya çektiğini belirtti. Bölgedeki timsah yoğunluğuna dikkat çeken Yüzbaşı Michael Mason, "Apopka Gölü'nde çok sayıda timsah bulunuyor. Şehrin bu bölgesinde timsah görülmesi hiç de sıra dışı bir durum değil." ifadelerini kullandı.

POPÜLASYON UYARISI: APOPKA GÖLÜ'NDE TİMSAH TEHLİKESİ

Saldırının ardından çevre kurumları da harekete geçti. Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonunun (FWC) açıklamasında, Apopka Gölü'nün eyalet genelinde yüksek timsah popülasyonuyla tanındığı ve tehlikenin bölge halkı için her zaman mevcut olduğu belirtildi.

Yetkililer, gölet ve su kenarlarında bulunan vatandaşların benzer saldırılara karşı daha dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.