Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) yapılan açıklamada, depremin merkez üssünün Norsup bölgesinin 102 kilometre kuzeydoğusu olduğu bildirildi.



10 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.



Depremde henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.