Japonya’nın doğusunda üç saat arayla iki deprem meydana geldi. Çiba’da 4,8, İbaraki’de ise 4 büyüklüğündeki sarsıntılar paniğe neden olurken, depremlerin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Japonya'nın doğusunda üç saat içinde iki deprem meydana geldi. Ülkenin Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) açıklamasına göre, sarsıntılar Çiba ve İbaraki eyaletlerinde hissedildi. Depremlerin ardından tsunami tehlikesi oluşmadı.

İLK SARSINTI ÇİBA'YI VURDU

İlk deprem, yerel saatle 04.13'te kuzeydoğu Çiba'da meydana geldi. Kyodo News'un Japonya Meteoroloji Ajansı'na dayandırdığı habere göre, depremin büyüklüğü 4,8 olarak ölçüldü.

Yaklaşık 50 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Japonya'nın 7 seviyeli sismik yoğunluk ölçeğine göre Asahi kentinde 4 şiddetinde hissedildi.

Sarsıntılar komşu İbaraki eyaletinde de hissedildi.

ÜÇ SAAT SONRA BİR DEPREM DAHA

İlk depremin üzerinden yaklaşık üç saat geçtikten sonra bu kez İbaraki sallandı.

Saat 07.14'te meydana gelen ikinci depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı. Yaklaşık 60 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, Hitachiomiya kentinde 3 şiddetinde hissedildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı, iki depremin de tsunami oluşturmadığını bildirdi.

JAPONYA'DA SON DÖNEMDE DEPREM HAREKETLİLİĞİ ARTTI

Japonya son dönemde art arda meydana gelen depremlerle gündeme geliyor.

1 Ekim'de kuzeydoğu Çiba'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Bunun öncesinde 29 Eylül'de doğu Japonya'da 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanmıştı.

Bölgede 23 Ağustos'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde ise Tokyo'da 40'tan fazla kişi yaralanmıştı.