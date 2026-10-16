ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ülkenin birçok eyaletindeki seçim ofislerine gönderilen bir dizi şüpheli postayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

FBI'dan yapılan açıklamada, "FBI ve ABD Posta Denetim Servisi, eyalet sekreterlikleri ve bunlara bağlı seçim ofisleri de dahil olmak üzere ülke genelindeki çeşitli adreslere gönderilen şüpheli postaları soruşturuyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sorumluların tespit edilmesi için diğer kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışıldığı belirtildi.

Şüpheli gönderiler nedeniyle bazı bölgelerde binalar tahliye edildi ve postalar acil müdahaleyle ele geçirildi.

TOZ BENZERİ MADDE SEÇİM ZARFINDA

Oklahoma'da Eyalet Seçim Kurulu binasındaki çalışanlar, salı sabahı içinde kimliği belirlenemeyen toz benzeri bir madde bulunan zarfın ulaşmasının ardından tahliye edildi.

Oklahoma Otoyol Devriyesi, yerel itfaiye ekipleri ve Oklahoma Ulusal Muhafızları bölgede güvenlik önlemleri aldı. Yetkililer, olayda hiçbir çalışanın yaralanmadığını bildirdi.

Ohio'da ise posta denetim görevlileri, Ohio Eyalet Sekreteri Frank LaRose'a gönderilen benzer bir şüpheli zarfı çarşamba günü planlanan teslimatından önce ele geçirdi.

"DERİN ENDİŞE"

Olayın ardından eyalet yetkilileri, ilçelerdeki seçim kurullarına güvenlik uyarıları gönderdi.

Eyalet sekreterlerini temsil eden Ulusal Eyalet Sekreterleri Birliği ile Ulusal Eyalet Seçim Direktörleri Birliği, ortak açıklamalarında olaylardan "derin endişe" duyduklarını belirtti.

Kuruluşlar, "Temel seçim faaliyetlerini sürdürürken olası tehditlere ve acil durumlara müdahale edebilmek için güvenlik önlemlerimiz ve acil durum planlarımız mevcut." açıklamasında bulundu.

ABD'de ara seçimlerin 3 Kasım'da yapılması planlanıyor.