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Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiğini düşünmediğini belirterek olası desteğin düşük seviyede kalacağını söyledi

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Trump, Çin ve Rusya’nın İran’a yardım ettiğini düşünmediğini belirterek olası desteğin düşük seviyede kalacağını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiklerini düşünmediğini bildirdi.

Trump, sosyal medya hesabından Çin ve Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aşırı solcu" olarak tanımladığı kişilerin, Çin ve Rusya'nın İran'a yardım ettiğine dair çok sayıda yorumunu gördüğünü belirten Trump, "Eğer öyleyse, bu çok düşük bir seviyededir ancak (yardım ettiklerini) düşünmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Çin ve Rusya'ya atıfta bulunarak, "Kaybedecek çok şeyleri var ve biz bunu anlarız, hem de çok çabuk anlarız." ifadesini kullandı.

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#Donald Trump #Çin #Rusya
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