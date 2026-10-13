Norveç’te düzenlenen geniş çaplı bir askerî tatbikatta kullanılan Çin yapımı kiralık araçların, askerlerin hareketlerini ve faaliyetlerini kaydettiği ortaya çıktı. Norveç basınında yer alan haberlere göre araçlar; askerlerin güzergâhlarını, kimleri alıp bıraktıklarını ve farklı noktalarda ne kadar süre kaldıklarını kaydetti. Araçların askerî tesislerin kapılarını açmak için girilen erişim kodlarını da depoladığı bildirildi.

Norveç savunma dergisi Forsvarets Forum, iş dünyası gazetesi Dagens Næringsliv'e dayandırdığı haberinde, eylül ayında Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı bir tatbikatta kullanılan Çin yapımı kiralık araçların çeşitli bilgileri kaydettiğini yazdı. Tatbikata katılan Teğmen Fredrik Blanck'ın aktardığına göre kayıtlarda askerlerin araçlara biniş ve iniş anları, izledikleri güzergâhlar, araçlarla kimlerin alınıp bırakıldığı ve farklı noktalarda ne kadar süre geçirildiği yer aldı. Daha da dikkat çekici olan ise araçların, askerî tesislerdeki kapı ve girişleri açmak için girilen erişim kodlarını da kaydetmiş olması.