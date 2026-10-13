Norveç ordusunun tatbikatında kullanılan Çin yapımı kiralık araçların gizli bilgileri kaydettiği ortaya çıktı
Norveç’te düzenlenen geniş çaplı bir askerî tatbikatta kullanılan Çin yapımı kiralık araçların, askerlerin hareketlerini ve faaliyetlerini kaydettiği ortaya çıktı. Norveç basınında yer alan haberlere göre araçlar; askerlerin güzergâhlarını, kimleri alıp bıraktıklarını ve farklı noktalarda ne kadar süre kaldıklarını kaydetti. Araçların askerî tesislerin kapılarını açmak için girilen erişim kodlarını da depoladığı bildirildi.
Norveç savunma dergisi Forsvarets Forum, iş dünyası gazetesi Dagens Næringsliv'e dayandırdığı haberinde, eylül ayında Norveç Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen büyük çaplı bir tatbikatta kullanılan Çin yapımı kiralık araçların çeşitli bilgileri kaydettiğini yazdı.
Tatbikata katılan Teğmen Fredrik Blanck'ın aktardığına göre kayıtlarda askerlerin araçlara biniş ve iniş anları, izledikleri güzergâhlar, araçlarla kimlerin alınıp bırakıldığı ve farklı noktalarda ne kadar süre geçirildiği yer aldı.
Daha da dikkat çekici olan ise araçların, askerî tesislerdeki kapı ve girişleri açmak için girilen erişim kodlarını da kaydetmiş olması.
KAYITLAR SİLİNDİ AMA VERİLERİN AKIBETİ BİLİNMİYOR
Habere göre araçlardaki kayıtlar daha sonra silindi. Ancak verilerin başka bir yerde depolanıp depolanmadığı henüz netlik kazanmadı.
Araçlar, Hertz Norway üzerinden kiralandı. Şirketin mülkiyet zincirinin Çin merkezli Zhejiang Geely Holding Group'a kadar uzandığı bildirildi. Tatbikatta kullanılan araçlardan en az ikisinin, Çinli otomobil üreticisi Changan tarafından üretilen Deepal marka araçlar olduğu belirtildi.
NORVEÇ ORDUSUNDAN AÇIKLAMA
Norveç Silahlı Kuvvetlerinin Haziran 2024 ile Mayıs 2028 arasını kapsayan bir kiralık araç anlaşması bulunuyor.
Norveç Silahlı Kuvvetleri Basın Sözcüsü Aleksander Engborg Hage, ordunun elektronik sistemler ve araçlarla bağlantılı risklerin farkında olduğunu belirtti. Hage, buna karşın belirli ülkelerdeki üreticiler tarafından imal edilen araçların kullanımını genel olarak yasaklayan bir uygulamanın bulunmadığını ifade etti.
ÇİN'DEN HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ
Çin yapımı araçların askerî tatbikat sırasında hassas bilgileri kaydettiğine ilişkin haberin ardından Pekin yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı.
Kayıtların nerede saklandığı ve silinmeden önce başka sistemlere aktarılıp aktarılmadığına ilişkin belirsizlik ise olayın en dikkat çekici boyutlarından biri olarak öne çıkıyor.
TÜRKİYE'DE YASAKLANMIŞTI
Türkiye'de ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ Motor Sanayii gibi birçok kurum; yabancı elektrikli araçların girişini yasaklamıştı.