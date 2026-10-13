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Trump’tan Atina Büyükelçisi Guilfoyle’u görevden alma sinyali geldi: Hakkındaki iddialar inceleniyor

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ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Trump’tan Atina Büyükelçisi Guilfoyle’u görevden alma sinyali geldi: Hakkındaki iddialar inceleniyor

ABD Başkanı Donald Trump, hediye kabul etme ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep etme iddialarıyla gündeme gelen ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle'u görevden almayı düşündüğünü söyledi.

Trump, seçim mitingine katılmak için Ohio eyaletine gitmeden önce Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Guilfoyle'u görevden almayı düşünüp düşünmediği sorusuna, "Bunu değerlendiriyoruz. Evet, memnun değiliz." cevabını verdi.

ABD'NİN ATİNA BÜYÜKELÇİSİ KİMBERLY GUİLFOYLE'A RÜŞVET İDDİASI: TRUMP'TAN AÇIKLAMA


CNN'e konuşan konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, dün, Trump'ın, büyükelçilik görevi sırasında, "pahalı hediyeler kabul ettiği ve yönetim yetkililerine erişim sağlama karşılığında para talep ettiği" ileri sürülen Guilfoyle hakkındaki iddiaları incelediğini belirtmişti.

ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, 4 Kasım 2025’te Atina’da güven mektubunu Yunanistan Cumhurbaşkanı’na sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda (Foto: AFP)ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, 4 Kasım 2025’te Atina’da güven mektubunu Yunanistan Cumhurbaşkanı’na sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda (Foto: AFP)

TRUMP'TAN ILHAN OMAR AÇIKLAMASI

Trump, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar hakkındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde, federal makamların Omar'ı yakından incelediğini söyledi.

Soruşturmada kişisel bir rolü olmadığını savunan Trump, "Şahsen onu her zaman tamamen sahtekar biri olarak gördüm ama bunun benimle bir ilgisi yok." dedi.

Omar'ı "kötü bir insan" olarak niteleyen Trump, konunun Adalet Bakanlığının meselesi olduğunu dile getirdi.

Minnesota eyaletinden Demokrat Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında dün sabah erken saatlerde aranmıştı.

KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞME İHTİMALİ

Trump, Asya'ya yapmayı planladığı ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelebileceğini de işaret etti.

Görüşme ihtimali hakkındaki soruya Trump, "Olabilir, evet. Bu heyecan verici olur, değil mi? Ama onunla iyi anlaşıyorum." yanıtını verdi.

Trump, kasımda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere Filipinler'e, ardından Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine gitmeyi planlıyor.

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#Kimberly Guilfoyle
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