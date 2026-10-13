ABD’nin Yunanistan Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle, 4 Kasım 2025’te Atina’da güven mektubunu Yunanistan Cumhurbaşkanı’na sunmak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda (Foto: AFP)

TRUMP'TAN ILHAN OMAR AÇIKLAMASI



Trump, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Ilhan Omar hakkındaki soruşturmaya ilişkin değerlendirmesinde, federal makamların Omar'ı yakından incelediğini söyledi.



Soruşturmada kişisel bir rolü olmadığını savunan Trump, "Şahsen onu her zaman tamamen sahtekar biri olarak gördüm ama bunun benimle bir ilgisi yok." dedi.



Omar'ı "kötü bir insan" olarak niteleyen Trump, konunun Adalet Bakanlığının meselesi olduğunu dile getirdi.



Minnesota eyaletinden Demokrat Omar'ın başkent Washington'daki evi, devam eden ceza soruşturması kapsamında dün sabah erken saatlerde aranmıştı.



KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞME İHTİMALİ



Trump, Asya'ya yapmayı planladığı ziyaret sırasında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelebileceğini de işaret etti.



Görüşme ihtimali hakkındaki soruya Trump, "Olabilir, evet. Bu heyecan verici olur, değil mi? Ama onunla iyi anlaşıyorum." yanıtını verdi.



Trump, kasımda Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere Filipinler'e, ardından Çin'de düzenlenecek Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) zirvesine gitmeyi planlıyor.