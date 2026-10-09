New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı

ABD ordusu, İran'a yönelik üç gün sürecek yoğun bir saldırı harekâtı için hazırlık yapıyor. New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon, İran'ın füze ve İHA cephaneliğini, enerji tesislerini ve Devrim Muhafızları'nın komuta merkezlerini hedef alabilecek saldırı seçenekleri geliştirdi. Üç uçak gemisinin Orta Doğu'da bir araya gelmesi beklenirken, Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusunda henüz kesin karar vermediği belirtildi.

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken Washington'da olası yeni bir askeri harekâtın hazırlıkları gündeme geldi. New York Times'ın haberine göre Pentagon, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik geniş çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmak için farklı seçenekler hazırladı.

Yaklaşık üç gün sürmesi planlanan kısa ve yoğun harekâtın, İran'ın askeri kapasitesini hedef alması öngörülüyor. Olası hedefler arasında füze ve insansız hava aracı cephanelikleri, enerji tesisleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komuta merkezleri bulunuyor. Ancak saldırı planlarının hazırlanmış olması, Trump'ın yeni bir operasyon için kesin karar verdiği anlamına gelmiyor. Habere göre ABD Başkanı, son aylarda kendisine sunulan İran veya İran destekli Husilere yönelik beş ayrı büyük operasyon önerisini veto etti.

PENTAGON'DAN İRAN'A ÜÇ GÜNLÜK YOĞUN SALDIRI SEÇENEĞİ New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yaklaşık üç gün sürmesi öngörülen saldırı planları geçen cuma günü Camp David'de düzenlenen üst düzey güvenlik toplantısında ele alındı. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance öncülük etti. Planın merkezinde İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin hedef alınması bulunuyor. İran'ın, savaşın ilk aşamasından bu yana Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla askeri cephaneliğinin önemli bölümünü yeniden oluşturduğu belirtiliyor. Olası saldırı hedefleri yalnızca füze ve İHA sistemleriyle sınırlı değil. İran'ın enerji altyapısı ile Devrim Muhafızları'nın komuta noktaları ve karargâhları da değerlendirilen hedefler arasında. Pentagon'un hazırladığı seçenekler, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden genişletme ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak Washington'ın diplomatik görüşmeleri sürdürmesi ve Trump'ın saldırı kararını ertelemesi, sürecin henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

PENTAGON'DAN İRAN'A ÜÇ GÜNLÜK YOĞUN SALDIRI SEÇENEĞİ New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yaklaşık üç gün sürmesi öngörülen saldırı planları geçen cuma günü Camp David'de düzenlenen üst düzey güvenlik toplantısında ele alındı. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance öncülük etti. Planın merkezinde İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin hedef alınması bulunuyor. İran'ın, savaşın ilk aşamasından bu yana Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla askeri cephaneliğinin önemli bölümünü yeniden oluşturduğu belirtiliyor. Olası saldırı hedefleri yalnızca füze ve İHA sistemleriyle sınırlı değil. İran'ın enerji altyapısı ile Devrim Muhafızları'nın komuta noktaları ve karargâhları da değerlendirilen hedefler arasında. Pentagon'un hazırladığı seçenekler, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden genişletme ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak Washington'ın diplomatik görüşmeleri sürdürmesi ve Trump'ın saldırı kararını ertelemesi, sürecin henüz kesinleşmediğini gösteriyor.