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New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD ordusu, İran'a yönelik üç gün sürecek yoğun bir saldırı harekâtı için hazırlık yapıyor. New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Pentagon, İran'ın füze ve İHA cephaneliğini, enerji tesislerini ve Devrim Muhafızları'nın komuta merkezlerini hedef alabilecek saldırı seçenekleri geliştirdi. Üç uçak gemisinin Orta Doğu'da bir araya gelmesi beklenirken, Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma konusunda henüz kesin karar vermediği belirtildi.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 1

ABD ile İran arasındaki gerilim yeniden tırmanırken Washington'da olası yeni bir askeri harekâtın hazırlıkları gündeme geldi. New York Times'ın haberine göre Pentagon, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla İran'a yönelik geniş çaplı saldırı operasyonlarını yeniden başlatmak için farklı seçenekler hazırladı.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 2

Yaklaşık üç gün sürmesi planlanan kısa ve yoğun harekâtın, İran'ın askeri kapasitesini hedef alması öngörülüyor. Olası hedefler arasında füze ve insansız hava aracı cephanelikleri, enerji tesisleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun komuta merkezleri bulunuyor.

Ancak saldırı planlarının hazırlanmış olması, Trump'ın yeni bir operasyon için kesin karar verdiği anlamına gelmiyor. Habere göre ABD Başkanı, son aylarda kendisine sunulan İran veya İran destekli Husilere yönelik beş ayrı büyük operasyon önerisini veto etti.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 3

PENTAGON'DAN İRAN'A ÜÇ GÜNLÜK YOĞUN SALDIRI SEÇENEĞİ

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yaklaşık üç gün sürmesi öngörülen saldırı planları geçen cuma günü Camp David'de düzenlenen üst düzey güvenlik toplantısında ele alındı. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance öncülük etti.

Planın merkezinde İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin hedef alınması bulunuyor. İran'ın, savaşın ilk aşamasından bu yana Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla askeri cephaneliğinin önemli bölümünü yeniden oluşturduğu belirtiliyor.

Olası saldırı hedefleri yalnızca füze ve İHA sistemleriyle sınırlı değil. İran'ın enerji altyapısı ile Devrim Muhafızları'nın komuta noktaları ve karargâhları da değerlendirilen hedefler arasında.

Pentagon'un hazırladığı seçenekler, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden genişletme ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak Washington'ın diplomatik görüşmeleri sürdürmesi ve Trump'ın saldırı kararını ertelemesi, sürecin henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 4

PENTAGON'DAN İRAN'A ÜÇ GÜNLÜK YOĞUN SALDIRI SEÇENEĞİ

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, yaklaşık üç gün sürmesi öngörülen saldırı planları geçen cuma günü Camp David'de düzenlenen üst düzey güvenlik toplantısında ele alındı. Toplantıya Başkan Yardımcısı JD Vance öncülük etti.

Planın merkezinde İran'ın füze ve insansız hava aracı kapasitesinin hedef alınması bulunuyor. İran'ın, savaşın ilk aşamasından bu yana Devrim Muhafızları Ordusu aracılığıyla askeri cephaneliğinin önemli bölümünü yeniden oluşturduğu belirtiliyor.

Olası saldırı hedefleri yalnızca füze ve İHA sistemleriyle sınırlı değil. İran'ın enerji altyapısı ile Devrim Muhafızları'nın komuta noktaları ve karargâhları da değerlendirilen hedefler arasında.

Pentagon'un hazırladığı seçenekler, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonları yeniden genişletme ihtimalini gündeme getiriyor. Ancak Washington'ın diplomatik görüşmeleri sürdürmesi ve Trump'ın saldırı kararını ertelemesi, sürecin henüz kesinleşmediğini gösteriyor.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 5

TRUMP BEŞ SALDIRI PLANINI VETO ETTİ

New York Times'ın haberinde, Trump yönetiminin son aylarda İran ve Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik büyük çaplı operasyonları birden fazla kez değerlendirdiği aktarıldı.

ABD'li yetkililere göre ulusal güvenlik ekibi ve Pentagon, Trump'a beş ayrı operasyon önerisi sundu. Başkan, bu önerilerin tamamını veto etti.

Trump, perşembe günü yaptığı sosyal medya paylaşımında ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söyledi. ABD ile İran arasında "verimli görüşmeler" yürütüldüğünü belirten Trump'ın açıklaması, askeri hazırlıklarla diplomatik temasların eş zamanlı sürdüğünü ortaya koydu.

ABD'deki ara seçimler 3 Kasım'da yapılacak. Yetkililer daha önce Trump'ın İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilecek seçimlerin ve ABD ara seçimlerinin ardından saldırı seçeneğini yeniden değerlendirebileceğini öngörmüştü.

Buna rağmen Trump'ın seçimlerden sonra saldırı emri verip vermeyeceği henüz netleşmiş değil.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 6

İRAN'IN FÜZE SALDIRILARI ABD'NİN MÜHİMMAT STOKLARINI ZORLUYOR

Haberde, İran'ın gelişen askeri taktiklerinin ABD açısından yeni sorunlar oluşturduğu değerlendirmesine de yer verildi.

ABD'li yetkililere göre İran füzelerini engellemek için savaşın ilk dönemine kıyasla daha fazla önleyici füze kullanılması gerekiyor. Bu durum, Washington'ın zaten yoğun biçimde kullandığı savunma mühimmatı stokları üzerindeki baskıyı artırıyor.

İran'ın Çinli şirketlerden elde ettiği uydu görüntüleri sayesinde bölgedeki ABD üslerini daha etkili biçimde hedef alabildiği de haberde aktarılan değerlendirmeler arasında.

ABD'li komutanlar ellerinde hâlâ önleyici füze rezervleri bulunduğunu belirtse de Pentagon'un Avrupa ve Asya'dan Orta Doğu'ya ek silah ve mühimmat sevk ettiği bildiriliyor.

Bu tablo, Washington'ın olası yeni saldırıların yanı sıra bölgedeki üslerini İran'ın misillemelerine karşı korumak için de önemli miktarda askeri kaynağa ihtiyaç duyduğuna işaret ediyor.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 7

PETROL TANKERLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR GERİLİMİ ARTIRIYOR

New York Times'ın haberine göre İran, eylül ayındaki son önemli karşılıklı saldırılardan bu yana en az 13 gemiyi hedef aldı. İstihbarat raporlarında ise saldırıya uğrayan gemi sayısının yaklaşık 20'ye ulaştığı belirtiliyor.

Buna karşın söz konusu saldırılar ABD'nin büyük çaplı bir askeri karşılık vermesine yol açmadı.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 8

İran'ın petrol tankerlerine yönelik saldırıları, Orta Doğu'dan yapılan enerji sevkiyatlarının geleceğine ilişkin endişeleri artırdı. Petrol ihracatı yükselse de deniz taşımacılığı şirketlerinin güvenlik kaygıları nedeniyle daha temkinli hareket ettiği belirtiliyor.

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrolün hiçbir bölümünün İran'dan gelmediğini öne sürerken ABD'li yetkililer bu iddianın tartışmalı olduğunu ifade ediyor. İran'ın geçiş ücreti ödeyen bazı gemilere izin verdiği ve yaptırımlardan kaçınmak için gizli tanker filosunu kullandığı belirtiliyor.

ABD Hazine Bakanlığı da perşembe günü İran'ın petrol kaçakçılığıyla bağlantılı olduğunu belirttiği 17 gemiye yaptırım uyguladı.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 9

WASHINGTON'DA SALDIRININ BEDELİ TARTIŞILIYOR

New York Times'a göre Trump'ın yakın çevresindeki bazı yetkililer, askeri operasyonların Tahran'ın hesaplarını değiştirip değiştiremeyeceği konusunda giderek daha fazla şüphe duyuyor.

Bu isimlerden bazıları, İran üzerindeki ekonomik baskının sonuç verebileceğini ve Tahran'ın taviz vermesi için daha fazla zamana ihtiyaç bulunduğunu düşünüyor.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 10

Askeri operasyonların yeniden başlatılmasını destekleyen diğer yetkililer ise İran ekonomisinin zayıflamayı sürdürdüğüne dikkat çekiyor. Bu görüşü savunanlara göre kısa ve yoğun bir saldırı, özellikle İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü etkilerse Tahran'ın karşı karşıya olduğu sorunları derinleştirebilir.

New York Times’a göre Pentagon, İran’ın füze ve İHA cephaneliği ile enerji tesislerini hedef alabilecek üç günlük saldırı seçenekleri hazırladı 11

Ancak ABD'li yetkililer, Orta Doğu'daki üslerin savunulması için gereken mühimmat stoklarının daha fazla azalmasından da endişe ediyor.

Pentagon'un saldırı seçeneklerini hazırlaması ve bölgeye üç uçak gemisinin gönderilmesi, ABD'nin İran karşısındaki askeri hazırlıklarını artırdığını gösteriyor. Ancak Trump'ın yeni bir saldırıya onay verip vermeyeceği belirsizliğini koruyor.

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