ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerden önce İran'a yönelik askeri saldırıların yeniden başlatılması yönünde bir talimat vermeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran ile savaşın gidişatına ilişkin önemli bir duyuru yaptı.

Tahran'la verimli görüşmeler yürütüklerini kaydeden Trump, İran'ın hem ekonomik hem de askeri açıdan "çok kötü bir durumda" olduğunu ve Hürmüz Boğazı'ndan günlük milyonlarca varil petrol geçtiğini belirtti.

"İRAN'A 3 KASIM'A KADAR SALDIRI YOK" Trump, "3 Kasım'da ABD'de yapılacak ara seçimlerden önce hiçbir zaman İran'a saldırmayacağız." ifadesini kullandı.

ABD ÖNERİSİNE İRAN'DAN YANIT: BİRKAÇ GÜN İÇİNDE YANIT VERECEĞİZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile savaşı sonlandırmaya yönelik yürütülen diplomatik temaslar hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Arakçi, ara bulucular üzerinden mesaj alışverişinin sürdüğünü ve müzakere sürecinin devam ettiğini kaydetti.

ABD'nin sunduğu barış önerisinin ve yaklaşımlarının şu anda Tahran tarafından incelendiğini aktaran Arakçi, İran'ın bu konudaki resmi yanıtını gelecek birkaç gün içinde ileteceklerini ifade etti.

Müzakere sürecinin detaylarına ilişkin bilgi veren Arakçi, Tahran yönetiminin '7 günlük plan' olarak adlandırdığı kendi teklifini sunduğunu ve bu plana karşılık Amerikan tarafının da görüşlerini aldıklarını belirtti.

Söz konusu teklif kapsamında Tahran'ın; ABD'nin yaptırımları ile blokajı kaldırması ve dondurulan fonlarının bir kısmını serbest bırakması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içerisinde yeniden deniz trafiğine açmayı önerdiği aktarıldı.