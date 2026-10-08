-°C
CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Axios'un özel haberine göre Pentagon, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına İran'da geniş çaplı operasyonlara yeniden başlanması ihtimaline karşı hazırlıkları tamamlama talimatı verdi. Trump'ın henüz saldırı kararı vermediği belirtilirken, olası operasyonların enerji, altyapı ve nükleer tesisleri hedef alabileceği öne sürüldü.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 1

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde İran'a yönelik savaşın yeniden başlatılması ihtimali gündemin merkezine oturdu.

Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberine göre Pentagon, birkaç gün önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) İran'da geniş çaplı çatışma operasyonlarına yeniden başlanması ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamlaması talimatını verdi.

Ancak yetkililer, talimatın saldırı için belirlenmiş kesin bir tarih içermediğini ve Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirtti.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 2

PENTAGON ALARMA GEÇTİ: YENİ SAVAŞ HAZIRLIĞI

Axios'a konuşan kaynaklara göre olası yeni operasyonların başlaması halinde ABD'nin İran'da enerji tesisleri, kritik altyapı ve nükleer hedeflere yönelik geniş çaplı bombardıman düzenlemesi bekleniyor.

Pentagon'dan bir yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, "Bakanlığın görevi, Başkan'a askeri seçenekler geliştirmek ve sunmaktır" dedi.

Beyaz Saray yetkilileri ise Trump'ın her an tüm seçenekleri değerlendirebileceğini belirtti.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 3

TRUMP İÇİN KRİTİK TARİH: SEÇİMLERDEN ÖNCE SALDIRI MI?

Axios'a göre Washington ve İsrail'deki kaynaklar, İran'a yönelik operasyonların ABD'deki ara seçimlerden önce, hatta İsrail seçimlerinden yaklaşık bir hafta önce başlayabileceği ihtimalini dışlamıyor.

Ancak İsrailli ikinci bir yetkili, operasyonların seçimlerden önce başlaması ihtimalinin yüksek olmadığını belirterek, ara seçimlerin ardından böyle bir operasyon ihtimalinin önemli ölçüde artacağını söyledi.

Olası savaşın seçimler üzerinde ekonomik etkileri de olabilir. Özellikle İran'la çatışmanın yeniden başlaması halinde petrol fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 4

TRUMP-NETANYAHU ARASINDA İKİ GÜNDE İKİNCİ GÖRÜŞME

Savaş ihtimali gündemdeyken Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki temas trafiği de hızlandı.

Axios'a göre iki lider çarşamba günü telefonda görüştü. Bu, iki gün içinde gerçekleştirdikleri ikinci telefon görüşmesi oldu.

ABD'li bir yetkili görüşmede 7 Ekim saldırılarının kurbanlarının anılması ve onlara duyulan saygının gündeme geldiğini söyledi.

Görüşmenin, Netanyahu'nun İran konusunda İsrail ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantının ardından gerçekleştiği belirtildi.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 5

CAMP DAVID'DE İRAN ZİRVESİ

Trump'ın ulusal güvenlik ekibi de cuma günü Camp David'de saatler süren bir toplantı gerçekleştirdi.

Axios'a konuşan İsrailli bir yetkili, toplantının bir bölümünde İran'da geniş çaplı askeri operasyonların yeniden başlatılması ihtimalinin ele alındığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise toplantının "uzun vadeli" dış politika planlamasına odaklandığını açıkladı.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 6

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME YOK

Washington ile Tahran arasındaki müzakerelerde ise henüz ilerleme sağlanamadığı bildirildi.

Katar'ın arabuluculuğunda sürdürülen görüşmeler kapsamında İran'ın, ABD'nin nükleer programına ilişkin taviz taleplerini de içeren karşı önerisine henüz yanıt vermediği aktarıldı.

İsrailli yetkililerden biri, İran'da büyük çaplı operasyonların yeniden başlatılması yönündeki tartışmaların son dönemde arttığını söyledi.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 7

İSRAİL'DE DE SAVAŞ HESABI YAPILIYOR

Axios, İran'a yönelik yeni bir savaşın İsrail seçimlerini de doğrudan etkileyebileceğine dikkat çekti.

İran'ın yeni bir saldırıya karşılık vermesi halinde İsrail'e yüzlerce balistik füze fırlatabileceği değerlendiriliyor.

Axios'un aktardığı değerlendirmeye göre yeni bir çatışma dalgası veya ülkede olağanüstü hal seviyesinin yükselmesi, Netanyahu açısından seçim kampanyasının son döneminde siyasi sonuçlar doğurabilir.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 8

"İRAN İLK SALDIRIYI YAPABİLİR" İDDİASI

İsrailli iki yetkiliye göre İran yönetiminin içinde bulunduğu durum, Tahran'ın ilk saldırıyı gerçekleştirme ihtimalini artırabilir.

Yetkililer, İran'ın daha önce iki sürpriz saldırıyla karşı karşıya kaldığını ve üçüncü bir saldırıyı önlemek istediğini savundu.

Ancak Axios'un haberinde de vurgulandığı üzere, Trump'ın İran'a yeniden saldırı düzenleme konusunda henüz nihai bir karar aldığı belirtilmiyor.

Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi 9

GÖZLER TRUMP'IN VERECEĞİ KARARDA

Washington'da askeri seçeneklerin hazırlanması, Tahran ile diplomatik görüşmelerin ilerlememesi ve Trump-Netanyahu arasındaki temasların yoğunlaşması, İran'da savaşın yeniden başlayabileceği ihtimalini gündemin üst sıralarına taşıdı.

Axios'a göre Pentagon'un hazırlık talimatı, Washington'ın olası yeni bir operasyon için askeri seçenekleri masada tuttuğunu gösteriyor. Ancak saldırının zamanı, kapsamı ve gerçekleşip gerçekleşmeyeceği konusunda son söz Trump'ta.

İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü
Sonraki Galeri
İran savaşında ABD’nin hava gücü ağır darbe aldı: En az 81 uçak, İHA ve helikopter kaybedildi veya hasar gördü
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin