Pentagon, İran’da yeni bir operasyon ihtimaline karşı CENTCOM’a hazırlıkları tamamlama talimatı verdi

Axios'un özel haberine göre Pentagon, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına İran'da geniş çaplı operasyonlara yeniden başlanması ihtimaline karşı hazırlıkları tamamlama talimatı verdi. Trump'ın henüz saldırı kararı vermediği belirtilirken, olası operasyonların enerji, altyapı ve nükleer tesisleri hedef alabileceği öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde İran'a yönelik savaşın yeniden başlatılması ihtimali gündemin merkezine oturdu. Axios'un ABD'li yetkililere dayandırdığı özel haberine göre Pentagon, birkaç gün önce ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına (CENTCOM) İran'da geniş çaplı çatışma operasyonlarına yeniden başlanması ihtimaline karşı hazırlıklarını tamamlaması talimatını verdi. Ancak yetkililer, talimatın saldırı için belirlenmiş kesin bir tarih içermediğini ve Trump'ın henüz nihai bir karar vermediğini belirtti.

PENTAGON ALARMA GEÇTİ: YENİ SAVAŞ HAZIRLIĞI Axios'a konuşan kaynaklara göre olası yeni operasyonların başlaması halinde ABD'nin İran'da enerji tesisleri, kritik altyapı ve nükleer hedeflere yönelik geniş çaplı bombardıman düzenlemesi bekleniyor. Pentagon'dan bir yetkili Axios'a yaptığı açıklamada, "Bakanlığın görevi, Başkan'a askeri seçenekler geliştirmek ve sunmaktır" dedi. Beyaz Saray yetkilileri ise Trump'ın her an tüm seçenekleri değerlendirebileceğini belirtti.

TRUMP İÇİN KRİTİK TARİH: SEÇİMLERDEN ÖNCE SALDIRI MI? Axios'a göre Washington ve İsrail'deki kaynaklar, İran'a yönelik operasyonların ABD'deki ara seçimlerden önce, hatta İsrail seçimlerinden yaklaşık bir hafta önce başlayabileceği ihtimalini dışlamıyor. Ancak İsrailli ikinci bir yetkili, operasyonların seçimlerden önce başlaması ihtimalinin yüksek olmadığını belirterek, ara seçimlerin ardından böyle bir operasyon ihtimalinin önemli ölçüde artacağını söyledi. Olası savaşın seçimler üzerinde ekonomik etkileri de olabilir. Özellikle İran'la çatışmanın yeniden başlaması halinde petrol fiyatlarının yükselmesi bekleniyor.

TRUMP-NETANYAHU ARASINDA İKİ GÜNDE İKİNCİ GÖRÜŞME Savaş ihtimali gündemdeyken Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki temas trafiği de hızlandı. Axios'a göre iki lider çarşamba günü telefonda görüştü. Bu, iki gün içinde gerçekleştirdikleri ikinci telefon görüşmesi oldu. ABD'li bir yetkili görüşmede 7 Ekim saldırılarının kurbanlarının anılması ve onlara duyulan saygının gündeme geldiğini söyledi. Görüşmenin, Netanyahu'nun İran konusunda İsrail ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantının ardından gerçekleştiği belirtildi.