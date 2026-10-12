ABD Başkanı Donald Trump, 2028 yılında görev süresi sona ermeden önce bir okyanusun ve bir nehrin adını değiştirmeyi planladığını açıkladı. Tennessee eyaletinde düzenlenen mitingde konuşan Trump, Atlantik veya Pasifik Okyanusu'na "Trump Okyanusu" ya da "Amerika Okyanusları" adını vermeyi düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, coğrafi bölgelerin isimlerini değiştirmeye yönelik açıklamalarına bir yenisini ekledi. Tennessee eyaletinin Clarksville kentinde cumartesi günü düzenlenen mitingde konuşan Trump, görev süresi dolmadan bir okyanusun ve bir nehrin adını değiştirmek istediğini dile getirdi. Atlantik veya Pasifik Okyanusu'nun ismini değiştirmeyi değerlendirdiğini belirten Trump, yeni isim olarak "Trump Okyanusu" ve "Amerika Okyanusları" seçeneklerini gündeme getirdi.

HUDSON VE MISSISSIPPI NEHİRLERİNE DOKUNMAYACAK

İsim değişikliği planlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, İngiliz kaşif Henry Hudson'a duyduğu hayranlık nedeniyle Hudson Nehri'nin adını değiştirmeyi düşünmediğini ifade etti. Mississippi eyaletine olan sevgisini de dile getiren Trump, son üç seçimde bu eyalette büyük farkla kazandığını belirterek Mississippi Nehri'nin ismini de koruyacağını söyledi. Trump, "Körfezimiz var, güzel bir gölümüz var ve şimdi birisi 'Bir nehre ihtiyacınız var.' dedi." ifadelerini kullandı.

Hudson ve Mississippi nehirlerine ilişkin kararını da açıklayan Trump, "Hudson Nehri'nin adını değiştirmek istemiyorum. Henry Hudson uzun zaman önce o nehirde iyi bir iş çıkardı. Mississippi'nin adını da değiştirmiyorum. Mississippi'yi seviyorum... O eyaleti büyük bir farkla kazandık." dedi.

COĞRAFİ İSİMLERİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Trump, ikinci başkanlık döneminin başında Meksika Körfezi'nin adını Amerika Körfezi olarak değiştirmiş, bu karar ABD ile Meksika arasında diplomatik gerilime neden olmuştu. ABD ile Kanada arasındaki ticaret anlaşmasının son anda sonuçsuz kalmasının ardından Ontario Gölü'nün adını da Amerika Gölü olarak değiştirmişti. Söz konusu isim değişikliklerinin ardından Google ve Apple'ın harita uygulamalarındaki adlandırmaları güncellediği belirtilmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trump'ın okyanus ve nehirlerin isimlerini değiştirmeye yönelik açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar, Trump'ın mitinglerde siyasi konular yerine kendi ismini ön plana çıkaracak değişikliklere ağırlık verdiğini savunarak açıklamalarını eleştirdi. İsim değişikliği planları bazı kullanıcılar tarafından alaycı yorumlarla karşılanırken, "Sırada Dünya'nın adını Gezegen Trump yapmak var." şeklindeki paylaşımlar da dikkat çekti.