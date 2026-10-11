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Trump duyurdu: Rusya -krayna arasında enerji ateşkesi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Trump duyurdu: Rusya -krayna arasında enerji ateşkesi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Ukrayna arasında enerji ateşkesi sağlandığını duyurdu. Ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini belirten Trump, iki tarafa seslenerek “Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın” ifadelerini kullandı.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaşla ilgili son gelişmeyi paylaştı.

TRUMP "DERHAL" DİYEREK AÇIKLADI

ABD Başkanı, "Derhal geçerli olmak üzere, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta enerji ateşkesi ilan edilmiştir." ifadesini kullandı.

İki ülkenin, savaşın devam etmesine rağmen birbirlerinin enerji altyapısına saldırmama taahhüdü verdiğini belirten Trump, "Her iki taraf da anlaştı. Bunu bozmayın." diye ekledi.

"UKRAYNA YENİ BAŞKAN SEÇMELİ" TAVSİYESİ

Trump, dün Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'yi, Rusya'daki petrol rafinerilerine saldırması ve anlaşma yanlısı olmaması nedeniyle eleştirmiş ve Ukraynalıların kendilerine "yeni bir başkan seçmesini" tavsiye etmişti.

Zelenskiy'nin, ABD ile Rusya'nın dizel yakıt konusunda anlaşmasıyla ilgili eleştirileri hatırlatılan Trump, "Ona (Zelenskiy'ye) 'Rusya'ya karşı istediğini yapabilirsin ancak rafinerileri vurma çünkü bu küresel çapta sorunlara yol açan bir mesele.' dedik. O ise dünyaya sorun çıkarmak istiyor. Gidip dizel yakıtı vuruyor. Kesinlikle durmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Zelenskiy'yi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmeye istekli olmamakla suçlamıştı.

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