Tayland'ın Pattaya kentinde Türk iş insanı Kutay Aslan ve Myanmar uyruklu temizlikçisini kelepçeleyerek rehin alan Çin uyruklu silahlı çete, vurgunun ardından kayıplara karıştı. Olayın hemen ardından harekete geçen Tayland polisi, kaçış aracında adli delillere ulaşarak 5 şüphelinin kimliğini tespit etse de zanlıların soygunun ardından 6 saat içinde ülkeden kaçtığı belirlendi.

Çin uyruklu 5 kişiden oluşan çete, soygun planını adım adım devreye soktu. Şüphelilerden 38 yaşındaki Dong Ping, eylemde kullanılacak araçları ve konaklanacak yerleri kiralama işini üstlendi. Çete üyeleri, 34 yaşındaki Türk iş insanı Kutay Aslan'ı hedef alarak Pattaya'nın Bang Lamung ilçesine bağlı Nong Prue Mahallesi'nde bulunan lüks sitedeki evinin yakınlarında bir yer kiraladı ve mağduru takibe aldı. GECE YARISI BASKIN YAPIP REHİN ALDILAR Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, 6 Ekim günü saat 03.30 sularında harekete geçen çete üyelerinden siyah giyimli, yüzleri kapalı, silahlı ve bıçaklı üç kişi lüks konuta zorla girdi. İçeri giren saldırganlar, evde bulunan Türk iş insanı Kutay Aslan'ı ve Myanmar uyruklu kadın temizlikçiyi tehdit edip darp etti. Mağdurlar, elleri kelepçelenerek etkisiz hâle getirildi.

Çinli çetenin kaçarken kullandığı araçta 14 farklı delil ele geçirdi. (Fotoğraf: A Haber arşiv) Saldırganlar, kelepçeledikleri Kutay Aslan'ı baskı altına alarak mal varlıklarını devretmeye zorladı. Çete, mağdurdan 824 bin dolar değerinde Tether (USDT) kripto para, 210 bin baht nakit para, 5 adet Rolex kol saati ve 4 adet cep telefonunu gasp etti. Toplam değeri 37 milyon bahtı, yaklaşık 54,3 milyon TL'yi bulan soygunun ardından çete üyeleri hızla olay yerinden kaçtı. POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNE DÜŞTÜ İhbar üzerine harekete geçen Tayland polisi, kaçış güzergâhındaki güvenlik kamerası (CCTV) görüntülerini incelemeye aldı. İncelemeler sonucunda suçta kullanıldığı belirlenen bir araç, Pattaya'daki Jomtien Soi 9 adresinde terk edilmiş hâlde bulundu. Ekipler, araçta yaptıkları adli incelemede kar maskeleri, eldivenler, giysiler, ayakkabılar ve bir alüminyum merdivenin de aralarında bulunduğu 14 farklı delil ele geçirdi.