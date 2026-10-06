Çin'de 18 yaşından küçük kızla otel odasında yakalanmıştı! CHP’den ihraç edilen ismin son paylaşımları ortaya çıktı

Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'e giden Ruhtan Başkaya, 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen bir kız çocuğuyla otel odasında bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. CHP'den kesin olarak ihraç edilen Başkaya'nın gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesabından paylaştığı Çin gezisine ait son fotoğraflar da ortaya çıktı.

Fethiye Belediyesi heyetiyle Çin'e giden Ruhtan Başkaya hakkındaki adli sürece ilişkin yeni ayrıntılar gündeme geldi. Heyetin Türkiye'ye dönmesinin ardından Çin'de kalan Başkaya'nın, 18 yaşından küçük olduğu iddia edilen bir kız çocuğuyla ilgili suç isnadı kapsamında gözaltında bulunduğu haberleri kamuoyuna yansıdı. Başkaya'nın Çin gezisi sırasında sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarda ise yöresel kıyafetli Çinli genç kızlarla çekilen fotoğrafların da bulunduğu görüldü

HEYETLE BİRLİKTE ÇİN'E GİTTİ Ruhtan Başkaya, Fethiye Belediyesi heyetiyle temmuz ayında Çin'e gitti. Heyet, Jinhua, Şanghay ve Huzhou kentlerinde çeşitli eğitim ve inceleme programlarına katıldı. Programın tamamlanmasının ardından heyet Türkiye'ye dönerken Başkaya'nın yurda dönmediği ve Çin'de hakkında yürütülen adli süreç nedeniyle ülkede kaldığı belirtildi.

ÇİN'DE GÖZALTINA ALINDI Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Başkaya hakkında Çin'de, 18 yaşından küçük olduğu belirtilen bir kız çocuğuyla ilgili suç isnadı kapsamında adli süreç başlatıldı. Başkaya'nın yaklaşık 2 aydır gözaltında bulunduğu belirtildi. Kaynak haberde, Başkaya'nın bir eğlence mekanında tanıştığı genç kızla otele gittiği ve daha sonra polis tarafından gözaltına alındığı bilgisi yer aldı. Kızın 18 yaşından küçük olduğu iddia edildi.

CHP'DEN KESİN OLARAK İHRAÇ EDİLDİ Gelişmelerin ardından CHP Muğla İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edilen Ruhtan Başkaya hakkında karar verildi. CHP Muğla İl Başkanlığı, disiplin sürecinin tamamlandığını ve Başkaya'nın parti üyeliğinden kesin olarak ihraç edildiğini açıkladı.

ÇİN GEZİSİNDEN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI Başkaya'nın sosyal medya hesabından Çin gezisi sırasında yaptığı paylaşımlar da yeniden gündeme geldi. Sosyal medya hesabındaki son paylaşımların 10 Temmuz tarihli olduğu, bunların arasında Başkaya'nın yöresel kıyafetli Çinli genç kızlarla çekildiği fotoğrafların da bulunduğu belirtildi. Bu tarihten sonraki süreçte Başkaya'nın hesabında yeni bir paylaşım yapılmadığı görüldü.