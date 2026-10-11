Almanya’da belediyeler, 2025’te köpek sahiplerinden 429,7 milyon euro vergi topladı. Yıllık tutar şehre, köpek sayısına ve hayvanın sınıflandırmasına göre değişirken, Mainz’da ilk köpek için 186 euro ödeniyor. Tehlikeli sınıftaki bazı ırklarda vergi 1.660 euroya çıkıyor; belirli koşullarda muafiyet uygulanıyor.

Almanya'da köpek sahipleri belediyelere yıllık vergi ödüyor. Belediyeler bu vergiden 2025'te 429,7 milyon euro gelir elde etti. Mama, bakım ve veteriner giderlerine eklenen köpek vergisinin tutarı, yaşanılan belediyeye, köpek sayısına ve hayvanın sınıflandırmasına göre değişiyor.

"Hundesteuer" olarak adlandırılan uygulamada bazı köpekler için muafiyet tanınırken, tehlikeli kabul edilen ırklarda yıllık vergi çok daha yüksek tutarlara ulaşabiliyor.

KÖPEK VERGİSİNİN GEÇMİŞİ 19. YÜZYILA UZANIYOR

Köpek vergisi, 19. yüzyılın başlarında çiftlik hayvanı olmayan bir hayvanı besleyebilecek ekonomik güce sahip kişilerin kamuya katkıda bulunması fikrine dayanıyor. Zaman içinde değişen kurallarla günümüze ulaşan vergi, yerel yönetimler tarafından tahsil ediliyor.

Ülkede bu yıl yaklaşık 34 milyon evcil hayvan bulunduğu belirtiliyor. Bunların 15,9 milyonunu kediler, 10,5 milyonunu köpekler oluşturuyor.

Birçok belediyede vergi, köpeğin üçüncü ayından itibaren uygulanmaya başlıyor. Yeni edinilen köpeklerin belediyeye kaydettirilmesi için sahiplerine genellikle iki ila dört haftalık süre tanınıyor.

Bazı muafiyetler dışında köpek vergisinin ödenmemesi cezai sorumluluk doğurabiliyor.

BELEDİYELERİN YILLIK GELİRİ 429,7 MİLYON EURO

Almanya Federal İstatistik Ofisinin (Destatis) verilerine göre belediyelerin köpek vergisi geliri, 2015'te 322 milyon euro seviyesindeyken 2025'te 429,7 milyon euro oldu.

2024'te ise bu gelir 429,9 milyon euro olarak kaydedilmişti.

Yıl Köpek vergisi geliri 2015 322 milyon euro 2020 380,2 milyon euro 2023 420,6 milyon euro 2024 429,9 milyon euro 2025 429,7 milyon euro

MAINZ'DA İLK KÖPEK İÇİN YILLIK 186 EURO

Şehirler arasındaki karşılaştırmada Mainz, ilk köpek için uyguladığı yıllık 186 euroluk vergiyle öne çıkıyor. İki köpeği olanların toplam yıllık vergi yükünün ise 216 euroya ulaştığı belirtiliyor.

Wiesbaden'de yıllık tutar 180 euro, Köln'de 174 euro, Bremen ve Hannover'de 150'şer euro, Berlin'de ise 120 euro olarak uygulanıyor.

Şehir Belirtilen yıllık köpek vergisi Mainz İlk köpek için 186 euro Wiesbaden 180 euro Köln 174 euro Bremen 150 euro Hannover 150 euro Berlin 120 euro

Vergi tutarları belediyeler tarafından belirlendiği için aynı eyalet içindeki uygulamalar da farklılaşabiliyor. Bazı belediyelerde evdeki köpek sayısı verginin miktarını etkiliyor.

Eyaletlerdeki belediyelerden aktarılan yıllık tutarlar arasında Baden-Württemberg'de 108, Bavyera'da 84, Brandenburg'da 72 ve Hamburg'da 90 euro bulunuyor. Mecklenburg-Vorpommern'de 90-108 euro, Kuzey Ren-Vestfalya'da ise 24-180 euro arasında değişen tutarlar görülüyor. Aşağı Saksonya için 135 euro belirtilirken, Hessen'de köpek vergisi almayan belediyeler de bulunuyor.

TEHLİKELİ SINIFTAKİ KÖPEKLERDE VERGİ 1.660 EUROYA ÇIKIYOR

Tehlikeli olarak sınıflandırılan köpeklerde yıllık vergi, standart tutarların çok üzerine çıkabiliyor. Hangi ırkların bu sınıfa girdiği, eyaletlerin düzenlemelerine göre değişiyor.

Rottweiler ve Pitbull gibi bazı ırkların sahiplerinden yıllık 1.020 ile 1.660 euro arasında vergi talep edilebiliyor.

Aktarılan şehirler arasında Bretten, yıllık 1.660 euroyla en yüksek tutarın uygulandığı kent olarak öne çıkıyor.

Şehir Tehlikeli sınıftaki köpekler için yıllık vergi Bretten 1.660 euro Monheim am Rhein 1.440 euro Solingen 1.200 euro Siegburg 1.100 euro Remscheid 1.020 euro

EYALETLERİN GELİRLERİ DE FARKLILAŞIYOR

Schleswig-Holstein'daki belediyeler, 2025'te köpek vergisinden yaklaşık 20,5 milyon euro gelir elde etti. Önceki yıla göre yüzde 2,1 artış kaydedilirken, Lübeck ve Kiel birer milyon euronun üzerindeki gelirleriyle öne çıktı.

Saksonya-Anhalt'ta 2026'nın ilk altı ayındaki gelir, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 artarak 7 milyon 156 bin euroya ulaştı. Magdeburg 870 bin euroyla ilk sırada yer aldı. Bu şehri 703 bin euroyla Halle, 273 bin euroyla Dessau-Rosslau izledi.

Thüringen'de ise 2025 geliri yüzde 0,4 artışla yaklaşık 9,4 milyon euro oldu. Yıllık artış 37 bin euro olarak kaydedilirken, Erfurt yaklaşık 1,2 milyon euro gelir elde etti.

REHBER KÖPEKLERE MUAFİYET, EMEKLİLERE OTOMATİK İSTİSNA YOK

Engelli bireylere yardımcı olan rehber köpekler vergiden muaf tutuluyor. Bazı belediyeler, barınaklardan sahiplenilen köpekler için de belirli sürelerle muafiyet uyguluyor. Polis ve bekçi köpekleri de muafiyet kapsamına girebiliyor.

Emekliler ise otomatik olarak köpek vergisinden muaf sayılmıyor. Bununla birlikte bazı belediyeler, düşük gelirli veya temel sosyal güvenlik yardımlarından yararlanan kişilere indirim ya da muafiyet sağlayabiliyor.