ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine getirdiği Katie Zacharia, yalnızca siyasi kariyeriyle değil, sıra dışı yaşam öyküsüyle de dikkat çekiyor. Biyolojik annesinin kürtaj kararından vazgeçmesiyle dünyaya gelen ve bebekken evlat edinilen Zacharia, hukuk eğitiminin ardından Çin'de çalıştı, dört çocuk büyütmek için kariyerine ara verdi ve muhafazakâr siyasette öne çıktı. Trump'ın uzun süredir destekçileri arasında bulunan Zacharia, şimdi Beyaz Saray'ın en görünür görevlerinden birini üstlenmeye hazırlanıyor.

Katie Zacharia'nın yaşam öyküsündeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri, dünyaya gelişine ilişkin kendi anlatısı. New York Post'un haberine göre Zacharia, biyolojik annesinin hamileliği sonlandırma kararından vazgeçmesi sayesinde doğduğunu söylüyor. Zacharia, Haziran 2025'te katıldığı We The People with Gates Garcia adlı podcast programında, "Kürtajla alınmama yaklaşık 20-30 dakika kalmıştı" ifadelerini kullandı. Zacharia'nın anlattığına göre, o sırada 19 yaşında olan biyolojik annesi kürtaj randevusu almıştı. Ancak Zacharia'nın aktardığı üzere, bir Hristiyan danışmanın telefonla kendisine ulaşarak evlat edinme seçeneğini değerlendirmesini önermesi üzerine annesi hamileliğini sürdürmeye karar verdi. Yenidoğan döneminde evlat edinilen Zacharia, biyolojik annesiyle 18 yaşına geldiğinde tanıştı. Biyolojik annesinin cinsel istismar geçmişine ilişkin anlattıkları da Zacharia'nın yaşam öyküsünün bir parçası oldu. KÜRTAJIN KARŞISINDA Zacharia, kendi hayat hikâyesinin kürtaj karşıtı ve yaşam hakkını savunan görüşlerini şekillendirdiğini belirtti. Daha önce kürtaj karşıtı The White Rose Resistance adlı kuruluşun danışma kurulunda da görev yaptı.

Katie Zacharia ve Başkan Trump fotoğraf çektiriyor. (Foto: Instagram) TRUMP'IN EN SADIK DESTEKÇİLERİNDEN BİRİ OLARAK ÖNE ÇIKTI Zacharia'nın Beyaz Saray Sözcülüğü görevine atanması, uzun süredir Trump'a verdiği siyasi destekle yakından ilişkili bir gelişme olarak öne çıkıyor. ABD Başkanı, atamayı duyururken Zacharia'yı "sadık ve parlak bir destekçi" olarak tanımladı. Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, onun seçim kampanyalarında görev aldığını ve kritik eyaletlerde kendisine yardımcı olduğunu belirtti. Trump, Zacharia'nın MAGA hareketinin bir üyesi olduğunu da vurgulayarak yeni sözcüsünün medya, Amerikan halkı ve yönetimle başarılı bir çalışma yürüteceğine inandığını ifade etti. Zacharia ise atanmasının ardından Trump'a teşekkür ederek görevi "hayatının en büyük onuru" olarak nitelendirdi. Başkanın Amerika'yı yeniden büyük yapma hedefi doğrultusunda her gün çalıştığını savunan Zacharia, kendisine duyulan güvenin ayrıcalık olduğunu söyledi. HUKUK EĞİTİMİ ALDI, ÇİN'DE ÇALIŞTI Zacharia'nın kariyer yolu, doğrudan Beyaz Saray'a uzanan klasik bir siyasi danışmanlık hikâyesinden farklı bir seyir izledi. Pepperdine Üniversitesinde siyaset bilimi ve hukuk eğitimi alan Zacharia, Washington'a ilk kez 2006 yılında Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi'nde staj yapmak üzere gitti. Daha sonra eski ABD Başkanı George W. Bush'un ikinci başkanlık döneminde Beyaz Saray Siyasi İşler Ofisinde görev yaptı. Hukuk eğitiminin ardından Teksas Güney Bölgesi ABD Bölge Mahkemesinde staj yapan Zacharia, 2011'de Çin'e taşındı. Pekin'deki Zhong Lun Hukuk Bürosunun uluslararası hukuk ekibinde çalıştı. Zacharia, LA Mom Magazine ile yaptığı röportajda kariyerinin alışılmadık biçimde geliştiğini anlatarak siyasete ve hukuka yönelmek istediğini bildiğini, ancak kendisini Çin'de bulacağını önceden tahmin etmediğini söyledi. DOĞURGANLIĞI SAVUNUYOR: DÖRT ÇOCUĞUNU BÜYÜTMEK İÇİN KARİYERİNE ARA VERDİ Zacharia'nın hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri de annelik oldu. Dört çocuk annesi olan Zacharia, çocuklarını büyütmek için çalışma hayatından uzun süre uzak kaldığını anlattı. Doğurganlığı savunan Zacharia, anneliği kutsal bir görev olarak değerlendiriyor.

Katie Zacharia ve ailesi (Foto: Instagram) Kendi ifadesiyle kariyerine ara verdiğini düşündüğü bu dönem, onu yeniden çalışma hayatına dönmeye daha fazla motive etti. Zacharia, film yapımcısı Tyler Zacharia ile evli. Eşi, Angel Studios için projeler üretiyor. Çiftin dört çocuğu bulunuyor. New York Post'un haberinde Zacharia'nın aile hayatına ilişkin paylaşımlarına da yer verildi. Zacharia, sosyal medya hesabında ailesiyle fotoğraflar paylaşırken eşinin film projelerinden duyduğu gururu dile getirdi. KALİFORNİYA'DA TRUMP ŞAPKASI TARTIŞMASIYLA GÜNDEME GELDİ Zacharia, muhafazakâr kimliğiyle Demokratların güçlü olduğu Kaliforniya'da da dikkat çekti. Bu yılın başlarında New York Post'un kardeş yayını California Post'ta yayımlanan görüş yazısında, spor salonunda yaşadığını söylediği bir tartışmayı anlattı. Zacharia, kardiyo-boks dersine "Team Trump 2024" yazılı şapkasıyla gittiğini ve bunun bazı kişilerden tepki görmesine neden olduğunu öne sürdü. Yaşadığı olayın yalnızca bir şapka meselesi olmadığını savunarak konuyu ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirdi.