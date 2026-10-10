Husilerin saldırı düzenlediği Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da hareketli dakikalar yaşandı. Kral Halid Uluslararası Havalimanı’nın tahliye edildiği bildirildi. Korku dolu anlardaki ilk görüntüler ise A Haber ekranlarına yansıdı.

Husiler'in saldırı düzenlediği Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı tahliye edildi.

(Foto: AA)

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanının biri pilot, üç kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan iki gün sonra tekrar saldırıya uğradığı bildirildi.

İsmlerinin paylaşılmasını istemeyen iki yetkiliye göre, saldırının ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı tahliye edildi ve hava trafiği durduruldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun Yemen'deki İran destekli Husilere karşı başlattığı saldırıların ardından Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı, bir kez daha saldırıya uğradı.

Havalimanına yönelik saldırıda ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

İki gün önce üç kişinin öldüğü, 36 kişinin yaralandığı saldırının ardından bir kez daha hedef alınan havalimanındaki son duruma ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Görgü tanıkları, bölgede en az iki şiddetli patlama sesi duyulduğunu dile getirdi.

HUSİLER: SUUDİ ARABİSTAN, SANA ULUSLARARASI HAVALİMANI'NA 4 HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunun haberinde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Sana Uluslararası Havalimanı'na 4 hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Hacce iline bağlı Muhabişe kentindeki iletişim şebekesinin de Suudi Arabistan'ın düzenlediği 3 hava saldırısında hedef alındığı öne sürüldü.

YEMEN HÜKÜMETİ, HUSİLERİN ADEN HAVALİMANI SALDIRISIYLA İLGİLİ BM'YE ŞİKAYET MEKTUBU GÖNDERDİ

Yemen'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Abdullah es-Saadi tarafından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ve BMGK'nın dönem başkanı Yunanistan'ın BM Daimi Temsilcisi Aglaia Balta'ya iletilen mektupta, saldırının ayrıntıları ile bölgesel ve uluslararası sivil havacılık güvenliği açısından oluşturduğu tehlikeye dikkati çekildi.

Mektupta, Husilerin 7 Ekim Çarşamba günü şafak vakti Aden Uluslararası Havalimanı'nı iki balistik füze ve patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı belirtildi.

Saldırının, sivil bir uçağın inişe yaklaştığı, havalimanında başka uçakların, yolcuların ve çalışanların bulunduğu sırada gerçekleştirildiği kaydedilen mektupta, olayın havalimanındakilerin hayatını doğrudan tehlikeye attığı ve hava ulaşımının güvenliğini ciddi biçimde tehdit ettiği ifade edildi.