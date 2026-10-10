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İran’dan katil Netanyahu’ya sert tepki: “Aranan bir savaş suçlusu”

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İran’dan katil Netanyahu’ya sert tepki: “Aranan bir savaş suçlusu”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katil İsrail Başbakanı Netanyahu’ya tepki göstererek, “Aranan bir savaş suçlusu” ifadelerini kullandı. Arakçi, Netanyahu’nun adaletten kaçmak için daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendisini kurtarmaya çalıştığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda terör devleti İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilgili açıklamada bulundu.

"ARANAN BİR SAVAŞ SUÇLUSU"
Arakçi, "Netanyahu, ellerinde Arap, Amerikan ve İranlı kanı bulunan, aranan bir savaş suçlusu. Adaletten kaçmak için kendi halkına da hiç saygı göstermiyor. Yozlaşmış bir kumarbaz gibi çaresizce daha fazla Amerikan kanı ve servetiyle kendini kurtarmaya çalışıyor. ABD senatörleri bile bu işten çıkmak istiyor" ifadelerini kullandı.

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