Batı Şeria’da gazetecilere silahlı saldırı: İsrailli yerleşimciler AFP foto muhabirini tüfek dipçikleriyle darbetti
Washington Post’un haberine göre, Batı Şeria’da Filistinli zeytin üreticilerine yönelik yerleşimci şiddetini takip eden AFP foto muhabirleri İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğradı. 58 yaşındaki Jaafar Ashtiyeh, tüfek dipçikleriyle defalarca darbedilirken, ekipmanları da gasp edildi.
Batı Şeria'da Filistinli zeytin üreticilerine yönelik saldırıları takip eden Agence France-Presse (AFP) gazetecileri, İsrailli yerleşimcilerin silahlı saldırısına uğradı.
Washington Post'un haberine göre olay, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Akraba köyünde meydana geldi. AFP foto muhabirleri Jaafar Ashtiyeh ve John Wessels, bir önceki gece çok sayıda aracın yakılmasıyla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere bölgedeydi.
GAZETECİLERE ATEŞ AÇILDI, FİLİSTİNLİ BİR KİŞİ AYAĞINDAN VURULDU
Gazeteciler, İsrail askerlerinden birinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada görüntü almaya başladı. Bu sırada bir kişi, ATV tipi araçla gazetecilerin bulunduğu bölgeye hızla yaklaşarak ateş açtı.
AFP'nin aktardığı bilgilere göre, en az 6 kişi daha silahla ateş etti. Saldırıda bir Filistinli ayağından vuruldu.
Washington Post'a konuşan AFP foto muhabiri John Wessels, saldırının bir grup İsrail askerinin yaklaşık 500 metre yakınında gerçekleştiğini söyledi.
AFP FOTO MUHABİRİNİ TÜFEK DİPÇİKLERİYLE DÖVDÜLER
Saldırganlar, 58 yaşındaki deneyimli foto muhabiri Jaafar Ashtiyeh'in kamera ekipmanlarını da aldı.
Ashtiyeh, üzerinde açıkça "PRESS" (BASIN) yazan araca ulaşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Ancak iki saldırgan aracın üzerine atladı ve gazeteciyi tüfeklerinin dipçikleriyle defalarca darbetti.
Wessels, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Çığlıklarını duyabiliyordum" dedi.
Wessels'in kendisi de silah zoruyla tehdit edildi.
Ashtiyeh, saldırının ardından Nablus'taki bir hastaneye kaldırıldı. AFP'ye göre gazeteci bilincini kaybetmedi ancak vücudunda ciddi morluklar oluştu. Kırık tespit edilmezken, gece boyunca gözlem altında tutuldu.
AFP'DEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI
AFP Küresel Haber Direktörü Phil Chetwynd, saldırıya ilişkin kapsamlı soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.
Chetwynd, silahlı yerleşimcilerin İsrail güvenlik güçlerinin önünde gazetecileri darbetmesi ve ekipmanlarını gasp etmesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
İSRAİL İŞGAL GÜÇLERİ: "BÖYLE BİR OLAYI TESPİT ETMEDİK"
İsrail İşgal Kuvvetleri (IDF) ise Washington Post'a yaptığı açıklamada saldırıya ilişkin farklı bir tablo ortaya koydu.
IDF, işgalcilerinin böyle bir olayı tespit etmediğini ve yapılan incelemelerde bildirilen yaralanmanın doğrulanmadığını savundu.
İsrail işgal güçleri, Batı Şeria'daki Itamar yerleşimi yakınlarına iki güvenlik görevlisinin gönderildiğini ve bu kişilerin bölgedeki Filistinlileri uzaklaştırmaya çalıştığını belirtti.
IDF'ye göre olay sırasında Filistinlilerden biri güvenlik görevlisinin bacağına aracıyla çarptı ve görevliyi copla vurdu. Bunun ardından çatışma çıktı ve güvenlik görevlisi ateş açtı.
İsrail ordusu, olay sonucunda iki Filistinlinin yaralandığının farkında olduğunu ve olayın incelendiğini açıkladı.
BASIN ÖRGÜTÜNDEN SERT TEPKİ: "GAZETECİLERİ YILDIRMA GİRİŞİMİ"
Kudüs'teki Yabancı Basın Derneği de saldırıya tepki gösterdi.
Dernek, olayı "basını yıldırmaya ve Batı Şeria'daki gerçeklerin doğru şekilde aktarılmasını engellemeye yönelik açık bir girişim" olarak nitelendirdi.
Açıklamada, uluslararası medyanın olayların tüm taraflarını aktarma sorumluluğuna sahip olduğu belirtilerek gazetecilerin fiziksel saldırı ve tehditlerle engellenmeyeceği vurgulandı.
BATI ŞERİA'DA YERLEŞİMCİ ŞİDDETİ TIRMANIYOR
Washington Post, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarının son aylarda keskin biçimde arttığına dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler verilerine göre yılın ilk 8 ayında yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen ve yaralanma veya maddi hasara yol açan 1.600'den fazla saldırı kayda geçti.
Bu, günde ortalama 6'dan fazla saldırı anlamına geliyor.
BM'nin insani yardım ofisine göre, ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşının başladığı şubat ayından bu yana Batı Şeria'da İsrail askerleri veya yerleşimciler tarafından en az 76 Filistinli vurularak öldürüldü.
AYNI GAZETECİ GEÇEN YIL DA SALDIRIYA UĞRAMIŞTI
AFP foto muhabiri Jaafar Ashtiyeh, Batı Şeria'daki zeytin hasadını takip ettiği sırada geçen yıl da İsrailli yerleşimcilerin saldırısına uğramıştı.
AFP'nin 2025'teki haberine göre yaklaşık 70 İsrailli yerleşimci, zeytin toplayan Filistinlilere ve gazetecilere sopa ve taşlarla saldırmıştı.
Ashtiyeh, o dönemde bölgede İsrail askerlerinin de bulunduğunu ancak askerlerin saldırganları durdurmadığını söylemişti.
30 yıllık gazetecilik kariyerinde ilk kez bu ölçekte bir şiddetle karşı karşıya kaldığını belirten Ashtiyeh, saldırının ardından "Bu tür bir şiddetle ilk kez karşılaştım" ifadelerini kullanmıştı.