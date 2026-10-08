Batı Şeria'da Filistinli zeytin üreticilerine yönelik saldırıları takip eden Agence France-Presse (AFP) gazetecileri, İsrailli yerleşimcilerin silahlı saldırısına uğradı.

Washington Post'un haberine göre olay, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Akraba köyünde meydana geldi. AFP foto muhabirleri Jaafar Ashtiyeh ve John Wessels, bir önceki gece çok sayıda aracın yakılmasıyla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere bölgedeydi.

GAZETECİLERE ATEŞ AÇILDI, FİLİSTİNLİ BİR KİŞİ AYAĞINDAN VURULDU

Gazeteciler, İsrail askerlerinden birinin bir kişiyi gözaltına aldığı sırada görüntü almaya başladı. Bu sırada bir kişi, ATV tipi araçla gazetecilerin bulunduğu bölgeye hızla yaklaşarak ateş açtı.

AFP'nin aktardığı bilgilere göre, en az 6 kişi daha silahla ateş etti. Saldırıda bir Filistinli ayağından vuruldu.