ABD ve Yunanistan , 4 milyar dolarlık askeri satış konusunda anlaşmaya vardı. İki ülke, savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerin yanı sıra ekonomik iş birliğini de güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, 7 Ekim 2026’da Atina’daki Maksimos Sarayı’nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve ABD’nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle ile görüştü. Rubio, 6. Yunanistan-ABD Stratejik Diyaloğu kapsamında Atina’yı ziyaret etti. (Foto: EPA)

YUNANİSTAN'A 4 MİLYAR DOLARLIK SAVUNMA DESTEĞİ

ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı ortak açıklamaya göre, 4 milyar dolarlık askeri satış, Yunanistan'ın uzun vadeli savunma planlarını destekleyecek ve iki ülke orduları arasındaki birlikte çalışabilirliği artıracak.

Washington ve Atina ayrıca savunma sanayilerinin özellikle yenilikçi teknolojiler alanında daha fazla iş birliği yapmasının yollarını araştıracak.

YUNANİSTAN'A STRYKER TAKVİYESİ

İki ülke, Yunanistan'ın ABD Ulusal Muhafız Bürosu'nun Eyalet Ortaklık Programı'na Florida ile birlikte katılımını da tamamladı.

Açıklamada, Yunanistan'a Stryker zırhlı araçlarının sağlanmasıyla iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin daha da güçlendirileceği belirtildi.

GÜVENLİK VE TERÖRLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ GENİŞLİYOR

Washington ve Atina ayrıca kolluk kuvvetleri ve terörle mücadele alanındaki iş birliğini artırma konusunda anlaşmaya vardı.

İki ülke, düzensiz göçle mücadele konusundaki kararlılıklarını da yineledi.

ENERJİ VE SİBER GÜVENLİKTE YENİ ORTAKLIKLAR

ABD ve Yunanistan yalnızca savunma alanında değil, ekonomi, enerji ve teknoloji alanlarında da ilişkilerini geliştirme kararı aldı.

İki ülke, ticaret ve yatırımların artırılmasının yanı sıra yatırımların denetlenmesi ve kritik altyapıların korunması konularında iş birliği yapacak.

Ayrıca yüksek performanslı bilgi işlem, siber güvenlik ve ileri teknolojiler alanlarında ortak çalışmaların geliştirilmesi hedefleniyor.

Enerji alanında ise Dikey Gaz Koridoru ve hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında iş birliğinin güçlendirilmesi planlanıyor.

KÜLTÜREL MİRAS İÇİN DE ANLAŞMA UZATILDI

ABD ve Yunanistan hükümetleri ayrıca kültürel mirasın korunması ve yasa dışı kaçakçılık ağlarıyla mücadele amacıyla yürürlükteki Kültürel Varlıklar Anlaşması'nı uzattı.