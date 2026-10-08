ABD-İran gerilimi sürerken Körfez'de deniz taşımacılığını alarma geçiren bir gelişme yaşandı. UKMTO, Katar'ın kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli saldırıya uğradığını, çok sayıda mühimmatın isabet ettiği olayda ölü ve yaralıların bulunduğunu açıkladı.

ABD ve İran arasındaki gerginlik devam ederken, uluslararası deniz taşımacılığına dair güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.

UKMTO, Katar'ın Medinet eş-Şemal bölgesinin 94,4 kilometre kuzeyinde seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığını bildirdi. Tankere çok sayıda mühimmatın isabet ettiği aktarılan açıklamada, olayda ölen ya da yaralananların olduğu ifade edildi.

SALDIRIYA İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Buna rağmen hasar durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı. Soruşturmanın sürdüğü belirtilerek, bölgede seyreden gemilere dikkatli olma ve şüpheli durumları UKMTO'ya bildirme çağrısında bulunuldu.