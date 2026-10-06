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Külliye'de anlamlı buluşma: Başkan Erdoğan İsrail'in katlettiği Hind Rajab'ın ailesi ile görüştü

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Külliye'de anlamlı buluşma: Başkan Erdoğan İsrail'in katlettiği Hind Rajab'ın ailesi ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Gazze'de İsrail'in saldırısı sonucu bir araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Filistinli Hind Rajab'ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Gazze'de yaşanan saldırıda araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın ailesi Ankara'da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti | Fotoğraf: AABaşkan Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti | Fotoğraf: AA

HİND RAJAB'IN ÖLÜMÜ

Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını kaydetmişti.

İsrail güçlerinin, 2 hafta önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine önceki gün ulaşılmıştı.

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