Gazze'de yaşanan saldırıda araçta mahsur kalarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Hind Rajab'ın ailesi Ankara'da Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Başkan Erdoğan, Hind Rajab'ın ailesini kabul etti | Fotoğraf: AA

HİND RAJAB'IN ÖLÜMÜ

Filistin Kızılayı, 4 Şubat'ta yaptığı açıklamada, 6 yaşındaki Hind Receb ve onu kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibinden Yusuf Zeyno ve Ahmed Medhun'dan günlerdir haber alınamadığını kaydetmişti.

İsrail güçlerinin, 2 hafta önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan Hind Receb ve 5 yakınının cansız bedenlerine önceki gün ulaşılmıştı.