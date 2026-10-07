ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) gizli bir değerlendirmesinde, İsrail'de giderek derinleşen siyasi, ekonomik ve toplumsal ayrışmaların ülkeyi iç savaş veya devletin çökmesi riskiyle karşı karşıya bırakabileceği uyarısında bulunuldu.

Pazartesi günü yayımlanan bir habere göre değerlendirme, CIA bünyesinde mevcut istihbarat varsayımlarına meydan okumak amacıyla faaliyet gösteren Red Cell birimi tarafından ağustos ayında hazırlandı.

"Fracture From Within" (İçeriden Bölünme) başlıklı değerlendirme, ABD'li iki kaynağın içeriğine ilişkin verdiği bilgilere dayandırılarak Drop Site News tarafından yayımlandı.

CIA, konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermedi.

İSRAİL'İ BEKLEYEN BASKILAR

Değerlendirmede, İsrail'in 27 Ekim'deki seçimler öncesinde ekonomik baskı, artan askeri harcamalar, ultra-Ortodoks Yahudilere zorunlu askerlikten muafiyet tanınmasına yönelik tepkiler ve işgal altındaki Batı Şeria'da artan şiddet gibi birbiriyle bağlantılı çok sayıda baskıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Analizde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kalma mücadelesinin de ülkedeki siyasi ve anayasal gerilimi daha da artırdığı ifade edildi.

YILLAR SÜREN SAVAŞ İÇ GERİLİMİ DERİNLEŞTİRDİ

CIA değerlendirmesine göre Gazze, Lübnan ve İran'da yıllardır devam eden savaşlar, İsrail'deki mevcut toplumsal ve siyasi bölünmeleri daha da derinleştirdi.

Uzun süre çatışmalarda görev yapan İsrail askerlerinin cepheden dönmesiyle birlikte, çok sayıda askerin ciddi psikolojik travma yaşadığı ve bunun da ülkedeki toplumsal baskıyı artırdığı kaydedildi.

ZORUNLU ASKERLİK KRİZİ BÜYÜYOR

İsrail'deki en önemli iç çatışma alanlarından biri ise zorunlu askerlik meselesi.

Değerlendirmeye göre, uzun süreli yedek askerlik çağrılarının ardından ultra-Ortodoks erkeklere tanınan askerlik muafiyetlerine yönelik tepki giderek büyüyor.

Yedek askerlerin uzun süre silah altında tutulması, toplumun farklı kesimleri arasındaki yük paylaşımı tartışmasını da derinleştiriyor.

BATI ŞERİA'DAKİ ŞİDDET DE RİSKLER ARASINDA

CIA analizinde işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerin artan şiddeti de İsrail'in iç istikrarını tehdit eden unsurlar arasında gösterildi.

Ekonomik sorunlar, askeri harcamaların artması, siyasi kutuplaşma ve toplumsal gerilimlerin birbirini beslediği değerlendirilirken, bu unsurların İsrail'deki mevcut fay hatlarını daha da derinleştirebileceği belirtildi.

ABD İLE İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI İZOLASYON

Değerlendirmede İsrail'in uluslararası alanda giderek daha fazla yalnızlaşması da risk faktörleri arasında gösterildi.

Özellikle ABD'deki desteğin zayıflaması, İsrail'in karşı karşıya olduğu dış baskıyı artıran unsurlardan biri olarak değerlendirildi.

CIA'nın değerlendirmesine göre uluslararası izolasyonun derinleşmesi, ülkedeki mevcut siyasi ve toplumsal istikrarsızlığı daha da artırabilir.

Analiz, tüm bu unsurların İsrail'in 27 Ekim seçimlerine giderken karşı karşıya olduğu iç gerilimleri artırabileceğine dikkat çekiyor.