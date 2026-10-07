Bu nedenle enkaz altında bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen kişilerin nihai can kaybı hesabını daha da artırabileceği belirtiliyor.

Bu süreçte Gazze'de insani yardım krizi daha da derinleşti.

Bu açıklama, İsrail hükümetinin Gazze'de açlık olmadığı yönündeki açıklamalarıyla açık biçimde çelişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Temmuz 2025'te Gazze'de "gerçek bir açlık" olduğunu söyledi ve bölgeye gıda ulaştırılması gerektiğini açıkladı.

Gıda ve temiz suya erişim giderek zorlaştı. Çocukların açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşadığı dram dünya kamuoyunun gündemine taşındı.

Gazze'deki saldırılara ilişkin en önemli uluslararası değerlendirmelerden biri Eylül 2025'te geldi.

Komisyon, öldürme, ciddi fiziksel veya zihinsel zarar verme, Filistinlilerin fiziksel olarak yok edilmesini sağlayacak yaşam koşullarının kasıtlı biçimde oluşturulması ve doğumları engellemeye yönelik tedbirler olmak üzere Soykırım Sözleşmesi'ndeki dört fiilin gerçekleştiğini belirtti.

Komisyon ayrıca İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın soykırıma teşvik niteliğinde açıklamalar yaptıkları sonucuna vardı.

İsrail ise komisyonun raporunu reddetti.