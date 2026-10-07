7 Ekim’in üzerinden 3 yıl geçti: İsrail Gazze’de 74 binden fazla Filistinliyi katletti, 175 binden fazla kişiyi yaraladı
7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının üzerinden üç yıl geçti. Bu süreçte 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 175 binden fazla kişi yaralandı. Gazze'nin büyük bölümü yıkıma uğrarken, milyonlarca Filistinli defalarca yerinden edildi. Birleşmiş Milletler bünyesindeki Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu ise 2025'te İsrail'in Gazze'de soykırım gerçekleştirdiği sonucuna vardı. Peki üç yılda Gazze'de neler yaşandı?
Üç yıl önce Orta Doğu'nun yakın tarihini değiştiren bir süreç başladı.
7 Ekim 2023'te Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve diğer Filistinli grupların İsrail'in güneyine yönelik saldırılarının ardından İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik geniş çaplı hava, kara ve deniz saldırılarını başlattı.
İsrail'in saldırıları kısa sürede Gazze'nin tamamına yayıldı.
Evler, yollar, okullar, hastaneler ve altyapı ağır hasar aldı. Yüz binlerce Filistinli yaşadığı bölgelerden ayrılmak zorunda kaldı.
İsrail'in saldırıları sürerken Gazze'ye uygulanan abluka da ağırlaştı. Elektrik, yakıt, temiz su, ilaç ve temel ihtiyaçlara erişim ciddi biçimde kısıtlandı.
İLK HEDEF KUZEY GAZZE OLDU
Saldırıların ilk aylarında İsrail, özellikle Gazze'nin kuzeyini yoğun biçimde bombaladı.
Filistinlilere bölgeden ayrılmaları yönünde çağrılar yapıldı. Bunun sonucunda yüz binlerce sivil, Gazze'nin güneyine doğru hareket etti.
Şifa Hastanesi de İsrail işgal güçlerinin hedef aldığı başlıca sağlık merkezlerinden biri oldu.
İsrail, hastanenin Hamas tarafından askeri amaçlarla kullanıldığını öne sürdü. Hastane kuşatıldı ve baskına uğradı. Saldırılar ve yakıt ile tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle sağlık hizmetleri büyük ölçüde aksadı.
Gazze'deki sağlık sistemi, savaşın ilk aylarından itibaren ağır bir yıkımla karşı karşıya kaldı.
KASIM 2023'TE KISA SÜRELİ ATEŞKES
Kasım 2023'te ilk önemli ateşkes sağlandı.
Ateşkes kapsamında bazı İsrailli rehineler ile Filistinli tutuklular serbest bırakıldı ve Gazze'ye insani yardım girişinde geçici artış yaşandı.
Ancak ateşkes uzun sürmedi.
Çatışmalar yeniden başladı ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam etti.
Bu dönemde uluslararası kamuoyunda Gazze'deki sivil kayıplara yönelik tepkiler de giderek büyüdü.