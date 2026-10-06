Gazze'de kritik talimat! Katz'dan “orantısız bedel” tehdidi

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordusuna Gazze'de olası tüm senaryolara karşı hazırlıkları artırma talimatı verdi. Hamas'ın İsrail askerlerine saldırı hazırlığında olduğunu öne süren Katz, herhangi bir saldırı halinde Gazze halkının “orantısız bedel ödeyeceği” tehdidinde bulundu.