Gazze'de kritik talimat! Katz'dan “orantısız bedel” tehdidi
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken Savunma Bakanı Yisrael Katz, ordusuna Gazze'de olası tüm senaryolara karşı hazırlıkları artırma talimatı verdi. Hamas'ın İsrail askerlerine saldırı hazırlığında olduğunu öne süren Katz, herhangi bir saldırı halinde Gazze halkının “orantısız bedel ödeyeceği” tehdidinde bulundu.
İsrail'de seçimlere günler kala Gazze'deki gerilim yeniden tırmanıyor. Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze'de "en kötü senaryolara" karşı hazırlıkların artırılması talimatını verdi.
İsrail basınının aktardığına göre Katz, Hamas'ın Gazze'de işgali sürdüren İsrail askerlerine saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat aldıklarını iddia etti.
İsrail ordusuna en kötü senaryolara hazırlık yapılması yönünde talimat verdiğini aktaran Katz, herhangi bir saldırı durumunda Gazze'deki halkın "orantısız bedel ödeyeceği" tehdidinde bulundu.
Ülkede 27 Ekim'de yapılacak seçimler yaklaşırken, İsrail basını, Tel Aviv yönetiminin Gazze ve Lübnan'a saldırılarını artırma ve İran'a saldırılar düzenleme ihtimalinin bulunduğuna işaret ediyor.
Israel Hayom gazetesinin haberinde, İsrail'in ABD'nin katılımı olmaksızın İran'a yeni saldırı düzenleme ihtimaline hazırlık yaptığı bildirilmişti.