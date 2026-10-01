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Donald Trump'tan İran'a FlyDubai tehdidi: Çok sert şekilde hedef alınacaklar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Donald Trump'tan İran'a FlyDubai tehdidi: Çok sert şekilde hedef alınacaklar

ABD Başkanı Donald Trump, FlyDubai uçağında yaşanan olaya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Trump, olayın arkasında İran'ın olduğunun belirlenmesi halinde İran'ı vuracaklarını söyledi.

ABD Başkanı Trump, Texas'ta düzenleyeceği etkinlikler için Washington'dan ayrılırken, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Donald Trump'tan İran'a FlyDubai tehdidi: Çok sert şekilde hedef alınacaklar - 1

TRUMP "MERAK ETMEYİN" DİYEREK DUYURDU

Trump, FlyDubai uçağında yaşanan olaya ilişkin "Uçağa yapılan saldırının arkasında İran varsa, İran'a misilleme yapacak mısınız?" sorusuna "Onlar çok sert bir şekilde hedef alınacaklar, merak etmeyin." yanıtını verdi.

FLYDUBAİ UÇAĞINDAN YENİ GÖRÜNTÜ

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

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Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen son haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken; BAE'ye ait hava yolu şirketi FlyDubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.

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