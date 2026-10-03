ABD merkezli Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre, cuma günü saatler süren toplantı Trump yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulmadı.

Masada ise Trump yönetiminin ulusal güvenlik ve dış politika alanındaki en üst düzey isimleri yer aldı.

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Axios'a konuşan yetkililere göre toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine katıldı.

Toplantının ana gündeminde İran savaşı ve Yemen'de Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışma vardı.

Yetkililerden biri Axios'a yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki krizle ilgili olarak "Bazı kararlar alındı ya da en azından derinlemesine görüşüldü." dedi.

Ancak toplantıda hangi kararların alındığına ilişkin kamuoyuna herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

Beyaz Saray ise Axios'un toplantıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.