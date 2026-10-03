Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı
ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik ekibi, İran savaşı ve Yemen'de Suudi Arabistan-Husiler çatışmasında atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Camp David'de gizlice toplandı.
ABD merkezli Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre, cuma günü saatler süren toplantı Trump yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulmadı.
Toplantının başkanlığını ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptı.
Masada ise Trump yönetiminin ulusal güvenlik ve dış politika alanındaki en üst düzey isimleri yer aldı.
CAMP DAVID'DE KAPALI KAPILAR ARDINDA NE KONUŞULDU?
Axios'a konuşan yetkililere göre toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine katıldı.
Toplantının ana gündeminde İran savaşı ve Yemen'de Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışma vardı.
Yetkililerden biri Axios'a yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki krizle ilgili olarak "Bazı kararlar alındı ya da en azından derinlemesine görüşüldü." dedi.
Ancak toplantıda hangi kararların alındığına ilişkin kamuoyuna herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.
Beyaz Saray ise Axios'un toplantıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.
SON DERECE SIRA DIŞI TOPLANTI: SON ÖRNEĞİ İRAN SAVAŞINDAN ÖNCEYDİ
Toplantının dikkat çeken bir diğer yönü ise Trump yönetiminin bu görüşmeyi önceden duyurmamış olması.
Axios, benzer nitelikteki son toplantının Haziran 2025'te gerçekleştirildiğini ve bu görüşmeden yalnızca birkaç gün sonra İsrail'in İran'la savaşa girdiğini aktardı.
Bu nedenle Camp David'deki yeni toplantı, İran ve Yemen dosyalarında Washington'ın önündeki seçeneklerin kritik bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleşti.
İRAN'DA YENİDEN BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON GÜNDEMDE
Camp David toplantısı, İran'la yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde yapıldı.
Axios'a göre Trump, İran'da büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendiriyor.