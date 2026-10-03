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Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik ekibi, İran savaşı ve Yemen'de Suudi Arabistan-Husiler çatışmasında atılacak sonraki adımları görüşmek üzere Camp David'de gizlice toplandı.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 1

ABD merkezli Axios'un üç ABD'li yetkiliye dayandırdığı özel haberine göre, cuma günü saatler süren toplantı Trump yönetimi tarafından kamuoyuna duyurulmadı.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 2

Toplantının başkanlığını ABD Başkan Yardımcısı JD Vance yaptı.

Masada ise Trump yönetiminin ulusal güvenlik ve dış politika alanındaki en üst düzey isimleri yer aldı.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 3

CAMP DAVID'DE KAPALI KAPILAR ARDINDA NE KONUŞULDU?

Axios'a konuşan yetkililere göre toplantıya Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Beyaz Saray Özel Temsilcisi Steve Witkoff, CIA Direktörü John Ratcliffe ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine katıldı.

Toplantının ana gündeminde İran savaşı ve Yemen'de Suudi Arabistan ile Husiler arasındaki çatışma vardı.

Yetkililerden biri Axios'a yaptığı açıklamada, Ortadoğu'daki krizle ilgili olarak "Bazı kararlar alındı ya da en azından derinlemesine görüşüldü." dedi.

Ancak toplantıda hangi kararların alındığına ilişkin kamuoyuna herhangi bir ayrıntı açıklanmadı.

Beyaz Saray ise Axios'un toplantıyla ilgili sorularını yanıtsız bıraktı.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 4

SON DERECE SIRA DIŞI TOPLANTI: SON ÖRNEĞİ İRAN SAVAŞINDAN ÖNCEYDİ

Toplantının dikkat çeken bir diğer yönü ise Trump yönetiminin bu görüşmeyi önceden duyurmamış olması.

Axios, benzer nitelikteki son toplantının Haziran 2025'te gerçekleştirildiğini ve bu görüşmeden yalnızca birkaç gün sonra İsrail'in İran'la savaşa girdiğini aktardı.

Bu nedenle Camp David'deki yeni toplantı, İran ve Yemen dosyalarında Washington'ın önündeki seçeneklerin kritik bir aşamaya geldiği bir dönemde gerçekleşti.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 5

İRAN'DA YENİDEN BÜYÜK ÇAPLI OPERASYON GÜNDEMDE

Camp David toplantısı, İran'la yürütülen müzakerelerin çıkmaza girdiği bir dönemde yapıldı.

Axios'a göre Trump, İran'da büyük çaplı askeri operasyonları yeniden başlatmayı değerlendiriyor.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 6

Trump da perşembe günü yaptığı açıklamada İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirterek: "Şimdi bir karar vermem gerekiyor: Ya İran anlaşmayı imzalar ya da artık var olmaz." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından gözler Washington'ın İran konusunda atacağı bir sonraki adıma çevrildi.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 7

SUUDİ ARABİSTAN'DAN TRUMP'A HUSİLER ÇAĞRISI

Camp David'deki gizli toplantının diğer kritik başlığı ise Yemen oldu.

Axios'un haberine göre Suudi Arabistan, Trump yönetiminden Husilere karşı planladığı operasyona katılmasını istiyor.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 8

Riyad, ABD Başkanı'ndan Husilere yönelik hava saldırıları düzenlemesini talep ediyor.

Trump'ın şu ana kadar bu seçeneğe mesafeli yaklaştığı, ancak ABD'li yetkililerin Başkan'ın tutumunu değiştirebileceğini belirttiği aktarılıyor.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 9

TRUMP: "SÖYLERSEM BÜYÜK HABER OLUR"

Trump'ın danışmanları Camp David'de İran ve Yemen dosyalarını görüşürken, Başkan'a cuma günü gazeteciler tarafından İran konusunda sıradaki hamlesi soruldu.

Trump ise vereceği yanıtın büyük bir haber yaratacağını belirterek planını açıklamadı.

Trump, "Size söyleseydim, büyük bir haberiniz olurdu. Ama göreceksiniz. Her şey çok iyi ilerliyor. İran iyi durumda değil." dedi.

Trump yönetiminin üst düzey güvenlik ekibi Camp David’de gizlice toplandı, İran ve Yemen için kritik seçenekler ele alındı 10

Axios'un haberine göre Trump'ın üst düzey ulusal güvenlik ekibinin Camp David'de gerçekleştirdiği saatler süren toplantının ardından, İran ve Yemen konusunda Washington'ın nasıl bir adım atacağı ise henüz açıklığa kavuşmuş değil.

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