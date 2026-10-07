ABD Başkanı Trump, Baltimore kentinde düzenlenen bir etkinliğin ardından Beyaz Saray'a dönüşünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya'daki salgınla ilgili Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşüp görüşmediği sorusuna, "Ayarlanmış bir telefon görüşmemiz var. Çok yakında görüşeceğiz." yanıtını verdi.

"KONUYLA YAKINDAN İLGİLENİYORUZ"

ABD istihbarat kurumlarının salgına ilişkin değerlendirmesinin ne olduğu yönündeki soru üzerine Trump, "Şu ana kadar konuyla yakından ilgileniyoruz. Muhtemelen bu konuda yarın bir rapor açıklayacağız." ifadesini kullandı.