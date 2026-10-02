New Mexico Adalet Bakanlığına göre ihlaller; şirketin kullanıcıların kişisel bilgilerinin nasıl toplandığı, korunduğu, paylaşıldığı ve kullanıldığına ilişkin açıklamalarının yanı sıra platformdaki nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele politikalarına ilişkin beyanlarını da kapsıyor.

25 Eylül'de kararını açıklayan jüri, Facebook'un New Mexico'nun Haksız Uygulamalar Yasası'nı 43 milyon 899 bin 725 kez ihlal ettiğine hükmetti.

Davada en dikkat çekici sonuçlardan biri, Meta'nın yalnızca birkaç hatalı açıklaması üzerinden değil, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren uygulamalar üzerinden sorumlu tutulması oldu.

Reuters'in aktardığına göre kararın bu ay içinde verilmesi bekleniyor.

ABD'de teknoloji devi Meta 'nın veri gizliliği uygulamalarına ilişkin davada gözler verilecek cezaya çevrildi. New Mexico eyalet yönetimi, Facebook kullanıcılarının kişisel verileri konusunda yanıltıldığı gerekçesiyle Meta Platforms'a 35 milyar ila 40 milyar dolar arasında para cezası uygulanmasını talep etti.

(Foto: ahaber.com.tr arşivi)

Daha da dikkat çekici olan ise jüri üyelerinin Meta ve yöneticileri tarafından yapılan 29 ayrı açıklamayı incelemesi ve bunların 26'sını yanıltıcı bulması oldu.

Mahkeme kayıtlarında yer alan jüri kararında, Facebook'un kullanıcıların bilgilerinin paylaşımı üzerindeki kontrolüne ilişkin açıklamalarının da yanıltıcı ve kasıtlı olarak haksız veya aldatıcı uygulama niteliğinde olduğu belirtildi.

CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI YENİDEN GÜNDEMDE

Davanın merkezinde, Facebook tarihinin en büyük veri gizliliği krizlerinden biri olan Cambridge Analytica skandalı bulunuyor.

2018 yılında ortaya çıkan olayda, Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasıyla çalışan İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla 87 milyona kadar Facebook kullanıcısının kişisel verilerine kullanıcıların rızası olmadan eriştiği ortaya çıkmıştı.

New Mexico'nun 2021 yılında açtığı dava ise yalnızca Cambridge Analytica olayına odaklanmadı.

Eyalet yönetimi, Meta'nın kullanıcılarına verilerine kimlerin erişebildiği konusunda yanıltıcı güvenceler verdiğini, üçüncü taraf uygulamaların kullanıcı bilgilerine geniş erişimini bildiğini ve platformdaki nefret söylemi ile yanlış bilgilendirmeyle mücadele konusunda gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptığını savundu.

Jüri de bu iddiaların önemli bir bölümünü kabul etti.