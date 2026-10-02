Meta'ya 40 milyar dolara varan ceza talebi! Facebook'un veri davasında 43,9 milyon ihlal tespit edildi
ABD’de Meta’ya karşı açılan veri gizliliği davasında tarihi bir ceza talebi geldi. New Mexico yönetimi, Facebook kullanıcılarını kişisel verilerinin korunması ve platformdaki içerik politikaları konusunda yanıltmaktan sorumlu tuttuğu Meta’ya 35 milyar ila 40 milyar dolar arasında ceza verilmesini istedi. Jüri, şirketin 29 açıklamasından 26’sını yanıltıcı bulurken Meta’nın New Mexico tüketiciyi koruma yasasını 43 milyon 899 bin 725 kez ihlal ettiğine hükmetti.
ABD'de teknoloji devi Meta'nın veri gizliliği uygulamalarına ilişkin davada gözler verilecek cezaya çevrildi. New Mexico eyalet yönetimi, Facebook kullanıcılarının kişisel verileri konusunda yanıltıldığı gerekçesiyle Meta Platforms'a 35 milyar ila 40 milyar dolar arasında para cezası uygulanmasını talep etti.
Talep, Cambridge Analytica skandalının ardından 2021 yılında açılan davanın ceza aşamasındaki duruşmasında yapıldı. Davaya bakan Santa Fe Bölge Mahkemesi Hakimi Francis Mathew, Meta'nın ödeyeceği nihai cezaya karar verecek.
Reuters'in aktardığına göre kararın bu ay içinde verilmesi bekleniyor.
FACEBOOK'UN 43,9 MİLYON İHLALİ MAHKEME KAYITLARINA GİRDİ
Davada en dikkat çekici sonuçlardan biri, Meta'nın yalnızca birkaç hatalı açıklaması üzerinden değil, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren uygulamalar üzerinden sorumlu tutulması oldu.
25 Eylül'de kararını açıklayan jüri, Facebook'un New Mexico'nun Haksız Uygulamalar Yasası'nı 43 milyon 899 bin 725 kez ihlal ettiğine hükmetti.
New Mexico Adalet Bakanlığına göre ihlaller; şirketin kullanıcıların kişisel bilgilerinin nasıl toplandığı, korunduğu, paylaşıldığı ve kullanıldığına ilişkin açıklamalarının yanı sıra platformdaki nefret söylemi ve yanlış bilgilendirmeyle mücadele politikalarına ilişkin beyanlarını da kapsıyor.
Daha da dikkat çekici olan ise jüri üyelerinin Meta ve yöneticileri tarafından yapılan 29 ayrı açıklamayı incelemesi ve bunların 26'sını yanıltıcı bulması oldu.
Mahkeme kayıtlarında yer alan jüri kararında, Facebook'un kullanıcıların bilgilerinin paylaşımı üzerindeki kontrolüne ilişkin açıklamalarının da yanıltıcı ve kasıtlı olarak haksız veya aldatıcı uygulama niteliğinde olduğu belirtildi.
CAMBRIDGE ANALYTICA SKANDALI YENİDEN GÜNDEMDE
Davanın merkezinde, Facebook tarihinin en büyük veri gizliliği krizlerinden biri olan Cambridge Analytica skandalı bulunuyor.
2018 yılında ortaya çıkan olayda, Donald Trump'ın 2016 başkanlık kampanyasıyla çalışan İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica'nın, üçüncü taraf bir uygulama aracılığıyla 87 milyona kadar Facebook kullanıcısının kişisel verilerine kullanıcıların rızası olmadan eriştiği ortaya çıkmıştı.
New Mexico'nun 2021 yılında açtığı dava ise yalnızca Cambridge Analytica olayına odaklanmadı.
Eyalet yönetimi, Meta'nın kullanıcılarına verilerine kimlerin erişebildiği konusunda yanıltıcı güvenceler verdiğini, üçüncü taraf uygulamaların kullanıcı bilgilerine geniş erişimini bildiğini ve platformdaki nefret söylemi ile yanlış bilgilendirmeyle mücadele konusunda gerçeği yansıtmayan açıklamalar yaptığını savundu.
Jüri de bu iddiaların önemli bir bölümünü kabul etti.
"VERİLERİNİZ ÜZERİNDE KONTROL SİZDE" BEYANI DA DOSYADA
Davada incelenen açıklamalar arasında Facebook'un kullanıcılarına kişisel verileri üzerindeki kontrolün kendilerinde olduğunu söyleyen ifadeler de yer aldı.
Mahkeme kayıtlarında, Mark Zuckerberg'in 2010 yılında yaptığı ve kullanıcıların bilgilerinin nasıl paylaşılacağı üzerinde kontrol sahibi olduklarını belirten açıklamanın da jüri tarafından haksız veya aldatıcı uygulama kapsamında değerlendirildiği görülüyor.
Jürinin değerlendirmesi bununla da sınırlı kalmadı.
Facebook'un kullanıcı verilerinin paylaşımı, kişisel bilgilerin reklamverenlere erişimi, kullanıcı verilerinin satılmadığına ilişkin açıklamalar, üçüncü taraf uygulamaların denetlenmesi, yanlış bilgilendirme ve nefret söylemiyle mücadele, topluluk kurallarının tutarlı biçimde uygulanması konularındaki beyanları da davanın kapsamına girdi. New Mexico Adalet Bakanlığı, jüri kararının Meta'nın bu alanlardaki bazı açıklamalarını kasıtlı olarak yanıltıcı bulduğunu açıkladı.
CEZA TEORİK OLARAK 219 MİLYAR DOLARA ULAŞABİLİYOR
New Mexico yasaları, kasıtlı her ihlal için 5 bin dolara kadar sivil ceza uygulanmasına izin veriyor.
43 milyon 899 bin 725 ihlal üzerinden teorik hesap yapıldığında toplam tutar 219 milyar doların üzerine çıkıyor.
Ancak bu rakam Meta'nın ödeyeceği kesin ceza değil. Nihai miktarı Hakim Francis Mathew belirleyecek.