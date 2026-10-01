Axios'un aktardığına göre İran heyeti, yerel saatle salı günü 01.20'de New York'tan Doha'ya hareket eden uçağa bindi.

Axios haber sitesinin ilk olarak duyurduğu gelişmeye göre, ABD'nin BM nezdindeki misyonu, pazartesi akşamı Rubio'nun talimatıyla İran'ın BM misyonuna ulaşarak Arakçi liderliğindeki heyetin New York'tan "derhal ayrılması" gerektiğini bildirdi.

ABD'li bir yetkili, İran'ın BM Genel Kurulu'ndaki heyetinde bulunan Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin de aralarında olduğu delegasyonun ülkeden ayrılması yönündeki talimatın Rubio tarafından verildiğini Anadolu Ajansına doğruladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 25 Eylül 2026'da ABD'nin New York kentindeki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen 81. BM Genel Kurulu sırasında basın toplantısına katıldı. (Foto: REUTERS)

İkinci bir kaynak ise Arakçi'nin pazartesi akşamı Tahran'a dönmesinin zaten planlandığını belirtti.

ABD, PAZARTESİ GÜNÜ İLERLEME BEKLİYORDU

Habere göre Beyaz Saray, pazartesi sabahı İran'la yürütülen görüşmelerde olası bir ilerleme yaşanmasını bekliyordu.

Ancak günün ilerleyen saatlerinde müzakerelerin çıkmaza girdiği ortaya çıktı.

Bölgesel kaynaklara göre Katar arabuluculuğunda yürütülen görüşmeler ise devam ediyor. Katar'ın, taraflar arasında uzlaşma sağlanması için hazırlanan bir teklif üzerinde ABD ve İran'la temaslarını sürdürdüğü belirtildi.

ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SAVAŞI

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı savaş başlatmıştı. Tahran ise bölge genelinde füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenleyerek karşılık vermiş ve enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmıştı.

Savaşı sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler ise devam ediyor.

ABD ile İran, haziran ayında Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanması ve İran'ın nükleer programının ele alınmasına yönelik acil adımları içeren bir mutabakat imzalamıştı.

Taraflar arasındaki müzakerelerde son gelişmeler, söz konusu mutabakatın ardından savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaların yeniden kritik bir aşamaya girdiğine işaret ediyor.