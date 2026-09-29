Trump'tan İran'a yönelik sert mesaj! "Sonunda pes edecekler"

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin temsilcileriyle birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Trump, soru-cevap bölümünün bir noktasında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Tahran'ın "iyi durumda olmadığını" savundu.

"İRAN SONUNDA PES EDECEK"

ABD Başkanı, İran'ın pes etmek veya taviz vermek üzere olup olmadığı sorusuna, "Henüz pes edecekler mi bilmiyorum ama sonunda pes edecekler. Ancak durumları çok kötü." şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silahlara sahip olmasına neden ses çıkarmadığı sorusuna ise Trump, "Neden biliyor musunuz? Çünkü o zaman başka biri başkandı ve onlar onu durdurabilirdi." diye karşılık verdi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "iyi arkadaş" olduklarını anlatan Trump, "Onun sevdiği tek kişi ben sayılırım ve ben de onu seviyorum." dedi.