ABD Başkan Yardımcısı Vance’den İran’a anlaşma mesajı:” Uygulanabilecek bir senaryo var”

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, İran’ın ABD’ye yönelik taahhütlerini yerine getirmesi halinde Washington ile Tahran arasında anlaşmanın mümkün olabileceği bir senaryonun olduğunu söyledi. Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın da anlaşmaya açık olduğunu belirtirken İran’a “Temel ilke sadece sözler değil, eylemler üzerinden müzakere etmek” diyerek net mesaj verdi.