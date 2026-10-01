Suriye'de otobüse silahlı saldırı: 7 ölü 4 yaralı var

Suriye'de bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Humus'taki Misyaf Köprüsü'nde düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Saldırının fail ya da failleri henüz belirlenemedi.