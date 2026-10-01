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Suriye'de otobüse silahlı saldırı: 7 ölü 4 yaralı var

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İHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Suriye'de otobüse silahlı saldırı: 7 ölü 4 yaralı var

Suriye'de bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Humus'taki Misyaf Köprüsü'nde düzenlenen saldırıda 7 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı. Saldırının fail ya da failleri henüz belirlenemedi.

Suriye'nin Humus kentindeki Misyaf Köprüsü'nde bir otobüse silahlı saldırı düzenlendi.

Humus Sağlık Müdürlüğü'nden bir kaynak, saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin de yaralandığını bildirdi.

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Kaynak, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediği henüz bilinmiyor.

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