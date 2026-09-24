Suudi Arabistan'da tehlike alarmı verildi: Mekke, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebük'te uyarı yapıldı

Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.