Suudi Arabistan'da tehlike alarmı verildi: Mekke, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebük'te uyarı yapıldı
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Yemen'deki Husilerin saldırılarının hedefindeki Suudi Arabistan'ın Mekke, Cidde, Taif başta olmak üzere bazı bölgelerinde acil durum uyarısı yapıldı.
Suudi Arabistan'da yetkililer, ülkenin farklı bölgelerinde olası tehlikeye karşı alarm verdi.
Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi, perşembe günü Mekke, kuzeybatıdaki Tebük, Kızıldeniz kıyısındaki Cidde ve Yanbu ile Taif'in güney bölgelerinde olası tehlikeye ilişkin uyarılar yayımladı.
Söz konusu uyarıların, Suudi Arabistan makamlarının gün içinde yayımladığı ilk tehlike uyarıları olduğu belirtildi.
Yetkililer daha sonra Mekke, Taif, Cidde, Yanbu ve Tebük'te tehlikenin geçtiğini bildirdi.