11 yıl sonra Washington'da Trump ve Şi zirvesi! Çin liderinden "cephe" mesajı
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Washington'da ağırladı. 11 yıl sonra yeniden ABD'ye gelen Çin lideri Cinping Beyaz Saray'da Trump ile buluşmasında, iki büyük ülkenin cepheleşme yerine işbirliğini yeğleyerek barış içinde bir arada yaşaması gerektiği mesajını verdi. İş birliği mesajı veren Cinping "Ordularımız düzenli diyaloğu sürdürmeli ve kriz iletişimi ile önleme mekanizmalarını iyileştirmeli Böylece Tukidides tuzağının üstesinden gelebiliriz" dedi.
ABD Başkanı Trump, 3 günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi'yi askeri törenle karşıladı.
ABD Başkanı Trump, 3 günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi'yi askeri törenle karşıladı.
En üst düzey protokolün uygulandığı törende, Trump ile eşi Melania Trump, Şi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşılarken, iki lider tokalaştıktan sonra Beyaz Saray'dan içeri girdi.
İki lider arasındaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Trump, Şi onuruna resmi bir yemek verecek.
Liderlerin cuma günü yeniden Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre, perşembe günkü devlet yemeğine Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser ve Tim Cook gibi önde gelen ABD'li iş dünyası temsilcileri katılacak.
Şi'nin ziyareti, "2015'ten sonraki ilk Washington ziyareti" olarak kayıtlara geçti.
ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Beyaz Saray'da canlı yayında kameralar karşısına çıktı. Trump, Şi'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Melania ve ben, Amerika'ya 2. kez resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olan Devlet Başkanı Şi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyuyoruz." dedi.
TRUMP'TAN ÇİN'LE İŞ BİRLİĞİ MESAJI
2016'da ilk kez başkan olduğu dönemden bu yana iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduklarını dile getiren Trump, "Aramızdaki bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı. İki ülkenin birlikte başarabileceği çok şey olduğuna inandığını dile getiren ABD Başkanı, Amerikan deniz piyadelerinin Çin ordusundan aldığı "birlikte çalışmak" şeklindeki ifadeye atıf yaptı.
Trump, Çin ile "birlikte çalışabileceklerine" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
ABD yönetiminin, Amerikalı çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlara yeni pazar erişimi de dahil, daha dengeli ticaret ilişkisi kurulması konusunda çalıştığını anlatan Trump, bu konuları Şi ile görüşecekleri mesajını verdi. Şi ile görüşmelerinde, güvenlik, teknoloji ve "süper zeka" ile ilgili meseleleri de ele alacaklarını kaydeden Trump, "Bugün bu alanlarda alacağımız kararlar, önümüzdeki on yıllar boyunca barış ve refahı teşvik edebilir." yorumunu yaptı.
Çin lideri, karşılaşma sonrası açılış beyanlarında, Başkan Trump ile karşışlıklı saygıya dayalı kişisel yakınlık kurduklarını belirterek, iki ülkenin ulusal koşulları farklı olsa da samimi, derinlemesine ve sürekli bir diyalog yoluyla birbirini daha iyi anlayabileceğini ifade etti.
ÇİN LİDERİNDEN "CEPHELEŞMEME" VURGUSU
Şi, "Çin ve ABD, işbirliğinden kazanacak, cepheleşmeden kaybedecektir. Rekabetten kaçınmamıza gerek yok ancak bu sağlıklı olmalı, sınırlar içinde tutulmalı. Ordularımız düzenli diyaloğu sürdürmeli ve kriz iletişimi ile önleme mekanizmalarını iyileştirmeli. Böylece Tukidides tuzağının üstesinden gelebiliriz." diye konuştu.
"TUKİDİDES TUZAĞI" NEDİR?
Şi'nin, iki ülke ilişkilerini tartışırken bir kez daha ABD'li tarihçi Graham Allison'ın, Antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Sparta ve Atina kent devletleri arasındaki "hakim güç-yükselen güç" mücadelesine ilişkin tarihsel anlatısından hareketle bu mücadelenin kaçınılmaz bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışırken kullandığı "Tukidides Tuzağı" kavramına gönderme yapması dikkati çekti.
Çin Devlet Başkanı, Trump'ın mayıstaki Çin ziyareti sırasında da "Çin ve ABD, 'TukididesTuzağı'ndan büyük güç ilişkilerinde yeni bir paradigma yaratabilir mi?" sorunu sormuştu.
"ÇİN VE ABD TARİHİ SORUMLULUK ÜSTLENMEKTEDİR"
Çin ile ABD'nin çıkarlarının birbiriyle derinden iç içe geçtiğine ve birlikte çalışabilecekleri çok geniş bir alan bulunduğuna işaret eden Şi, "Çin ve Amerika Birleşik Devletleri, iki büyük ülke olarak, insani kalkınmayı ve ilerlemeyi teşvik etme konusunda tarihi bir sorumluluk üstlenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Şi, Çin-ABD işbirliğinin dünyadaki her sorunu çözemeyebileceğini fakat bu işbirliği olmadan dünyadaki sorunların çoğunu çözmenin zor olacağını anlattı. Çin ve ABD'nin yapay zeka alanında öncü ülkeler olduğunu vurgulayan Şi, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yapay zekayı iyilik amacıyla geliştirmek ve yönetmek, ayrıca yapay zekanın gelişiminin her zaman insan kontrolü altında olmasını ve insanların refahına hizmet etmesini sağlamak için hem yeteneğe hem de sorumluluğa sahibiz.
Çin kapılarını ardına kadar açık tutuyor ve ülkede yatırım yapmak ve iş kurmak isteyen Amerikan şirketlerini memnuniyetle karşılıyor. Çinli şirketlerin burada, Amerika Birleşik Devletleri'nde adil muamele görmesini ve birlikte çalışabilmemizi umuyoruz."