ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i Washington'da ağırladı. 11 yıl sonra yeniden ABD'ye gelen Çin lideri Cinping Beyaz Saray'da Trump ile buluşmasında, iki büyük ülkenin cepheleşme yerine işbirliğini yeğleyerek barış içinde bir arada yaşaması gerektiği mesajını verdi. İş birliği mesajı veren Cinping "Ordularımız düzenli diyaloğu sürdürmeli ve kriz iletişimi ile önleme mekanizmalarını iyileştirmeli Böylece Tukidides tuzağının üstesinden gelebiliriz" dedi.

ABD Başkanı Trump, 3 günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi'yi askeri törenle karşıladı. TRUMP, Şİ CİNPİNG'İ HAVALİMANINDA KARŞILADI! ZİRVENİN GÜNDEMİ BELLİ OLDU ABD Başkanı Trump, 3 günlük resmi ziyaret için Washington'a gelen Çin Devlet Başkanı Şi'yi askeri törenle karşıladı. En üst düzey protokolün uygulandığı törende, Trump ile eşi Melania Trump, Şi ile eşi Peng Liyuan'ı kapıda karşılarken, iki lider tokalaştıktan sonra Beyaz Saray'dan içeri girdi. İki lider arasındaki görüşmelerin ardından akşam saatlerinde Trump, Şi onuruna resmi bir yemek verecek. Liderlerin cuma günü yeniden Beyaz Saray'da bir araya gelmesi bekleniyor. Üst düzey bir ABD'li yetkiliye göre, perşembe günkü devlet yemeğine Jeff Bezos, Elon Musk, Sundar Pichai, Michael Dell, Jensen Huang, Sam Altman, Jane Fraser ve Tim Cook gibi önde gelen ABD'li iş dünyası temsilcileri katılacak. Şi'nin ziyareti, "2015'ten sonraki ilk Washington ziyareti" olarak kayıtlara geçti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eşi Peng Liyuan, 23 Eylül 2026'da Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde düzenlenen karşılama töreninde görüntülendi. (Win McNamee/Getty Images/AFP) ABD Başkanı Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi, Beyaz Saray'da canlı yayında kameralar karşısına çıktı. Trump, Şi'yi ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayarak, "Melania ve ben, Amerika'ya 2. kez resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Çinli lider olan Devlet Başkanı Şi'yi Washington'da ağırlamaktan onur duyuyoruz." dedi. TRUMP'TAN ÇİN'LE İŞ BİRLİĞİ MESAJI 2016'da ilk kez başkan olduğu dönemden bu yana iki ülkenin karşılıklı çıkarlarına dayalı ilişki kurduklarını dile getiren Trump, "Aramızdaki bu ilişkiden büyük gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı. İki ülkenin birlikte başarabileceği çok şey olduğuna inandığını dile getiren ABD Başkanı, Amerikan deniz piyadelerinin Çin ordusundan aldığı "birlikte çalışmak" şeklindeki ifadeye atıf yaptı. Trump, Çin ile "birlikte çalışabileceklerine" dikkati çekerek, "Devlet Başkanı Şi ve ben, ülkelerimiz için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu. ABD yönetiminin, Amerikalı çiftçiler ve hayvancılıkla uğraşanlara yeni pazar erişimi de dahil, daha dengeli ticaret ilişkisi kurulması konusunda çalıştığını anlatan Trump, bu konuları Şi ile görüşecekleri mesajını verdi. Şi ile görüşmelerinde, güvenlik, teknoloji ve "süper zeka" ile ilgili meseleleri de ele alacaklarını kaydeden Trump, "Bugün bu alanlarda alacağımız kararlar, önümüzdeki on yıllar boyunca barış ve refahı teşvik edebilir." yorumunu yaptı.