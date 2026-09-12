Wall Street Journal, Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin Çinli kuruluşlar tarafından İran'a verildiğini ve bu desteğin 17 Temmuz'daki saldırıda üç ABD askerinin ölümüne katkı sağladığını iddia etti.

WSJ'nin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre Çinli kuruluşlar, İran'a Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssüne ait yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağladı.

Söz konusu görüntülerin, İran'ın 17 Temmuz'da ABD üssüne yönelik saldırısından önce ve sonra temin edildiği iddia edildi.

ABD'li yetkililer, İran'a uydu görüntülerini sağlayan Çinli kuruluşların isimlerini ise açıklamadı.

"EN AÇIK KANIT" OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Haberde, üst düzey ABD'li yetkililerin Muwaffaq Salti Hava Üssü'nden elde edilen görüntüler konusunda Çinli mevkidaşlarıyla görüştüğü aktarıldı.

Çin tarafının ise iddialara itiraz ettiği ve ABD'den söz konusu desteğe ilişkin kanıt talep ettiği belirtildi.

ABD'li yetkililer, Çin'in sağladığı öne sürülen bu desteğin, İran'ın gerçekleştirdiği saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybetmesine katkıda bulunduğuna ilişkin şimdiye kadarki en açık kanıt olduğunu ifade etti.

3 ABD ASKERİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran, 17 Temmuz'da Ürdün'deki Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne balistik füzelerle saldırı düzenlemişti.

Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybetmişti. Bu askerlerin, nisan ayında ilan edilen ateşkesin ardından İran savaşında hayatını kaybeden ilk ABD askerleri olduğu belirtilmişti.

Saldırı, Washington ile Tahran arasında haziran ayında varılan geçici anlaşmanın askıya alındığı dönemde gerçekleşmişti.

TRUMP-XI ZİRVESİ ÖNCESİ YENİ GERİLİM

WSJ'nin gündeme getirdiği iddianın, ABD ile Çin arasındaki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in 24 Eylül'de Beyaz Saray'da bir araya gelmesinin planlandığı belirtilirken, uydu görüntüsü iddiasının zirve öncesinde Washington-Pekin hattında yeni bir tartışmaya yol açabileceği ifade edildi.